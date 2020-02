Ericsson anuncia que tampoco acudirá al Mobile de Barcelona por el riesgo del coronavirus

Ericsson ha comunicado oficialmente que no asistirá al Mobile World Congress que se realizará en Barcelona a finales de mes. La operadora de telecomunicaciones sueca se suma a LG como la segunda gran empresa que no acudirá al evento mundial de la industria de móviles. HP no acudirá pero desliga su decisión del coronavirus y ZTE ha cancelado su gran evento con prensa.

El motivo, al igual que LG, es el riesgo al contagio de coronavirus inherente al evento. La operadora que está liderando el despliegue de redes 5G, básicas para el futuro de la industria de móviles, ha indicado que "tras el brote y la continua propagación del nuevo virus" y "después de una extensa evaluación interna de riesgos, Ericsson ha decidido tomar más medidas de precaución retirándose del MWC Barcelona 2020".

"Ericsson aprecia que GSMA haya hecho todo lo posible para controlar el riesgo. Sin embargo, como uno de los expositores más grandes, Ericsson tiene miles de visitantes en su sala cada día e incluso si el riesgo es bajo, la compañía no puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes", dice.

Börje Ekholm, Presidente y CEO, Ericsson, ha dicho que "la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas son nuestra máxima prioridad. Esta no es una decisión que hemos tomado a la ligera. Estábamos ansiosos por mostrar nuestras últimas innovaciones en el MWC de Barcelona. Es muy lamentable, pero creemos firmemente que la decisión comercial más responsable es retirar nuestra participación del evento de este año".

Ericsson es la segunda gran empresa del sector tecnológico que renuncia a la gran cita de móviles después de LG y en menos de una semana. De hecho, como ha publicado EL ESPAÑOL durante toda esta semana cada vez es más alto el riesgo de que una cascada de empresas -incluyendo operadoras de telecomunicaciones y tecnológicas- renuncien al evento por el riesgo de coronavirus.

Presiones de la GSMA

El miércoles este diario publicó de las dudas de las telecos ante la imposibilidad de que el organizador -la GSMA-, la Generalitat y el Ayuntamiento garantizaran la seguridad sanitaria del evento. De hecho, sobre la mesa de importantes compañías sigue la posibilidad de no asistir el evento y incluso muchas creen que la mejor manera de evitar cualquier contagio sería suspender el evento.

Incluso, según ha podido confirmar este diario, muchas de estas empresas tienen ahora muchos más argumentos con la renuncia de Ericsson y LG, además de que los contagiados de coronavirus siguen creciendo pese a los controles, precauciones y restricciones.

EL ESPAÑOL publicó esta mañana las presiones de la GSMA -la patronal de las telecos- para que sus asociados, como América Móvil, China Telecom, Orange, Vodafone o Telefónica, confirmaran públicamente su presencia en el Mobile mediante declaraciones oficiales individuales o conjuntas. Ninguna de estas declaraciones se ha producido hasta la fecha.