El sector energético 'desfila' por el Ministerio de Ribera para seguir la pista al Gobierno

Agenda completa. La nueva secretaria de Estado de Energía, la experta ecologista Sara Aagesen, atiende día sí, día también, a diferentes asociaciones del sector. Apenas una semana después de su nombramiento, Aagesen ya se ha citado con algunas de las más relevantes.

En este sentido, a la sede de la Secretaria de Estado, en el madrileño Paseo de la Castellana, han acudido ya representantes del Mercado Organizado del Gas en la Península Ibérica o de la Asociación Empresarial Eólica. Este mismo jueves es el turno de Unión Española Fotovoltaica (Unef).

Unos encuentros que se enmarcan dentro de la normalidad, puesto que es habitual que, ante el nombramiento de un puesto de este tipo, las organizaciones soliciten entrevistas cuanto antes. Asimismo, también se debe al interés, en este caso, de Aagesen, quien ha de conocer los entresijos del sector y los intereses de las asociaciones que lo forman.

No obstante, la confección de la agenda no es casual. "Las reuniones forman parte del cargo, pero la actualidad manda a la hora de situarlas", cuentan fuentes cercanas al Ministerio. Por eso, no es fortuito que los primeros en acudir al departamento que preside Teresa Ribera hayan sido representantes del gas y de dos de las renovables más relevantes; energías con gran protagonismo en la transición energética que prepara el Gobierno.

Sara Aagesen, nueva secretaria de Estado de Energía.

La intención, por tanto, es conocer de cerca las peticiones de cada una de las organizaciones, una vez que la legislatura ha echado andar; desde las organizaciones, por su parte, tratan de que la relación con el Gobierno sea fluida, y que Aagesen tenga en cuenta sus reivindicaciones.

Objetivos claros

Con el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya listo y la Ley de Cambio Climático en plena elaboración, las asociaciones buscan ser escuchadas para ganar peso en los textos definitivos.

En este sentido, fuentes conocedoras de la reunión de Aagesen con la Asociación Empresarial Eólica este miércoles confirman que la organización puso sobre el papel los objetivos para 2020 y con el PNIEC en el horizonte.

Algo parecido ocurrió el martes con el Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica, que aprovechó la primera toma de contacto con la secretaria de Energía para para recordar sus intereses.

De este modo, las organizaciones del sector buscan estar cerca de la nueva secretaria, conocedora del PNIEC y de los planes del Gobierno con gran detalle. No en vano, Aagesen se encargó de la dirección, coordinación y definición del plan como asesora del gabinete del Ministerio en la pasada legislatura y ha participado en el diseño de políticas y medidas del nuevo marco regulatorio en materia de energía.

El Gobierno más 'verde' de la historia de España ha echado a andar y nadie quiere perder el paso.