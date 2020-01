Goirigolzarri descarta fusiones en Bankia: "No hay ninguna operación en el cajón"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha vuelto a despejar los rumores sobre una posible fusión con otra entidad al afirmar que su escenario central es el mantenimiento del perímetro actual del banco y que no se está analizando ninguna operación en este sentido.

"No estamos contemplando nuevas operaciones y no puedo añadir nada más, no tenemos debajo, ni encima, ni en el cajón, ninguna operación, mantenemos el foco que teníamos. Estamos en el escenario central, que es el mantenimiento del perímetro actual de nuestro banco", ha insistido Goirigolzarri durante la presentación de resultados anuales de Bankia.

Preguntado por los motivos por los que considera mejor seguir en solitario, el presidente de Bankia ha reconocido que, aunque los tipos negativos pueden actuar como incentivo para la consolidación del sector, la visión de Bankia es cumplir con su plan estratégico.

Asimismo, ha advertido de que, pese a los potenciales beneficios de contar con una entidad más grande y con mayor capacidad de ingresos, "hay que pasar de las musas al teatro" y, en el momento actual, considera "muy importante" que todo el equipo del banco se focalice en el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico.

Goirigolzarri también ha señalado que este tipo de operaciones deben tener tanto lógica industrial como financiera, además de contar con la disposición de las partes, pues una fusión "es un matrimonio en el que hay dos partes y tienen que llegar a un acuerdo".

En la misma línea se ha pronunciado el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación a analistas previa a la rueda de prensa, donde ha asegurado que la entidad no está analizando ninguna operación corporativa para crecer por la vía de las fusiones y adquisiciones, pues mantiene su intención de utilizar el exceso de capital que genere para devolvérselo a los accionistas.

"Seguimos pensando lo mismo y, en ese sentido, no estamos contemplando nada, ni analizando nada, ni mirando ninguna operación", ha apostillado el consejero delegado, quien ha resaltado las elevadas sinergias capturadas con la integración de BMN.

En esta línea, Gorigolzarri ha añadido que la integración de BMN ha permitido capturar unas sinergias de 220 millones de euros, frente al target inicial de 155 millones. "Ha sido una integración modélica", ha celebrado el directivo.

Por otra parte, el presidente de Bankia ha reiterado que el momento actual de tipos de interés negativos, que está llevando a la banca europea a cotizar en mínimos de los últimos 30 años, "probablemente no sea el más adecuado" para enfrentarse a una privatización del banco.

En este sentido, Goirigolzarri ha asegurado que Bankia no necesita un gran repunte de los tipos de interés, sino que con una salida de los tipos del terreno negativo la entidad conseguiría situar la rentabilidad por encima del coste de capital.

Según el directivo, el entorno de tipos de interés actual es la causa principal de la mala evolución de la acción de Bankia, ya que es una entidad "muy sensible a los tipos de interés para lo bueno y lo malo". "Ahora estamos viviendo lo malo, la bajada de tipos penaliza la acción, pero en algún momento esto se dará la vuelta", ha confiado Goirigolzarri.