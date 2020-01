El taxi advierte: paralizará el Mobile World Congress si Cataluña no aplica la ley para frenar a Cabify

El conflicto del taxi vuelve con el nuevo año 2020. La asociación profesional Élite Taxi ha convocado este jueves a todas las asociaciones y radioemisoras del sector a una reunión urgente el viernes 3 de enero y proponer medidas de presión para que se cumpla la normativa aprobada por la Generalitat que tenía como objetivo frenar la implantación de Uber y Cabify.

Los taxistas piden que se cumpla el decreto ley de la Generalitat de Cataluña 4/2019 y el reglamento VTC que entró en vigor el 15 de julio 2019. La normativa aprobada después de casi una semana de movilizaciones y paralizaciones de los taxistas estableció la precontratación con hasta una hora de antelación para las VTC y prohibió la captación de clientes a pie de calle o mediante geolocalización.

No obstante, según Élite Taxi "casi ninguna norma se está aplicando". El sector se refiere a precios visibles en el interior de las VTC, identificativos visibles para saber sus días de descanso o quitar la geolocalización de Cabify a través de Google Maps.

El taxi también advierte que el registro electrónico no sirve de nada por la descoordinación con el registro de Fomento, que el área metropoitana de Barcelona solo dispone de tres inspectores para el control de las VTC y que falta control en el aeropuerto en zonas urbanas por parte de los agentes.

MWC en el punto de mira

"Estos son los motivos principales por los que el día tres de enero vamos a proponer e intentar consensuar entre todas las asociaciones y radioemisoras una batería de medidas que irán de menos a más hasta llegar al Mobile World Congress", ha dicho Élite Taxi.

De esta manera, se vuelve a poner al MWC en el punto de mira, la principal feria tecnológica y mundial que se realiza en España y en Cataluña y que del 24 al 27 de febrero movilizará a decenas de miles de personas que necesitarán transporte para desplazarse por la ciudad.

"El sector es comprensivo y muy paciente, pero somos muy conscientes a lo que nos enfrentamos y no vamos a permitir que las leyes y reglamentos no se apliquen en las calles porque la ley es para todos igual y eso es lo único que estamos pidiendo desde el primer día que empezaron los conflictos en 2014, no queremos causar ninguna molestia a la ciudadanía ni los usuarios ya que somos un servicio público, pero de igual manera no nos queda más remedio que tomar medidas para que se pongan los medios suficientes y se faciliten las herramientas necesarias para su cumplimiento", ha indicado Tito Álvarez, el denominado mesías de Taxi y líder de las movilizaciones que en 2019 paralizaron Barcelona y Madrid.

"Emplazaremos a los responsables de las administraciones competentes a un encuentro donde todas las partes lleguemos a acuerdos inmediatos y se trabaje para solucionar de manera urgente esta problemática que para nuestro sector es imprescindible poner coto antes que sigan proliferando las malas prácticas", ha concluido.