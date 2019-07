Yoni Assia (eToro): “Facebook puso el foco sobre las criptomonedas y las legitimó”

El fundador y CEO de eToro, Yoni Assia, confía en que la gente puede enamorarse de los mercados de capitales si empiezan a conocerlos. Con esa misión creó eToro, la plataforma de trading social que permite a cualquiera crearse un perfil y empezar a copiar las inversiones de profesionales.

Assia ha estado en Barcelona con motivo de la Barcelona Trading Conference, donde ha charlado con EL ESPAÑOL sobre criptomonedas, finanzas y la democratización de los mercados.

Etoro se define como una plataforma de trading social, ¿qué es el trading social?

Creamos eToro con la voluntad de abrir los mercados de todo el mundo para que cualquiera pueda invertir de forma simple y transparente. El objetivo es que la gente se enamore de los mercados de capitales. Para ello, creamos productos que creen esa relación con la gente. El concepto de trading social es permitir que los otros vean lo que estamos haciendo, comunicarnos con otra gente y copiarles. Así es como de niños aprendemos a andar y a hablar.

Si pensamos en finanzas las relacionamos con la privacidad, el secretismo, nadie sabe lo que está haciendo otra persona. Pero a nuestra generación no nos importa compartir, nos da igual compartir fotos de comida o de bebés. Por eso, en eToro, cada persona tiene un perfil y puedes ver y hablar con ellos, ver en qué están invirtiendo, qué ganancias están teniendo…

¿Cómo funciona la plataforma?

Puedes encontrar usuarios concretos, tenemos filtros para encontrar usuarios de tu área, o que invierten en acciones españolas.

Puedes ver a gente de todo el mundo hablando de cada una de las acciones y traducirlo a 24 idiomas. Tienes toda la información del valor, así como ver análisis técnicos y compartirlos en el muro. Damos mucha información en una plataforma social porque la gente puede comunicarse entre ellos, ver qué hace todo el mundo y copiar de forma automática a otros inversores.

Se pueden activar compras automáticas, así si alguien a quien estás copiando las inversiones invierte en Facebook, tú puedes hacerlo de forma automática en tu perfil y generar el mismo beneficio que un inversor experto.

¿Contribuye eToro a la educación financiera o acaba convirtiéndose en una plataforma para inversores?

Creo que atraemos a más gente, más allá de los que tienen pasión por las finanzas. Atrae a otros que vienen a la plataforma a copiar a los que saben y copiando, por definición, acaban aprendiendo. Creemos en la educación a través de la experiencia.

Yo siempre digo que uno de los mejores regalos que me han hecho fue cuando mi padre me regaló acciones por mi Bar Mitzvah (celebración judía en la que se considera que el niño ha alcanzado la edad adulta) cuando cumplí 13 años. No porque fuese mucho dinero, pero porque hizo que me enamorara de los mercados y que esté donde estoy hoy. Siempre les digo a mis amigos que tienen hijos que les abran una cuenta en eToro o en otro broker para que empiecen a experimentar qué son los mercados.

¿Por qué cree que es importante el hecho de democratizar los mercados?

Es una filosofía pero pienso que la gente debería poder decidir qué hacer con su dinero, igual que con el voto. Creo que en el mundo occidental estamos acostumbrados a darle nuestro dinero a alguien y les dejamos manejarlo. Democratizar las finanzas significa que cuando inviertes en un valor, realmente apoyas a ese valor. A lo mejor compras acciones de Google o Apple, de empresas a las que aprecias y de las que usas sus productos. Y creo que así deberían funcionar los mercados y no solo por resultados en excels. Yo, que dirijo una compañía, quiero que mis inversores inviertan porque confían en nuestro futuro, no por nuestros resultados en el pasado.

¿Existe un perfil definido en los usuarios de eToro?

Más del 80% de los usuarios tienen entre 25 y 45 años. Creo que es la gente que está entrando en su fase de inversión, en los 25 o 30 años es cuando empiezas a tener algo de dinero y si piensas en brokers tradicionales, cuesta mucho dinero comprar acciones. En eToro mucha gente empieza a invertir 200 dólares, 500 o 100 dólares.

¿Cuál es la tendencia actual en criptomonedas? ¿Existe una burbuja?

No creo que haya una burbuja todavía. Los mercados funcionan con burbujas y sus estallidos, y así funciona también el mercado de capitales, es la física de los mercados. Cuando los mercados suben es cuando todo el mundo quiere entrar y cuando todo el mundo entra se crea una burbuja que termina con su estallido. En los mercados tradicionales ese ciclo dura entre 10 y 15 años y en el mercado de las criptos parece que está tardando unos dos o tres años, al menos de momento.

Creo que la tendencia es positiva y que Facebook con Libra ha contribuido mucho a esa tendencia. Puso en el foco las criptomonedas para todo el mundo y las legitimó. Cuando alguien como Facebook, Visa y Mastercard aúnan fuerzas para construir una criptomoneda que funciona con blockchain, hacen que el resto piense “quizá debería estar ahí antes de que Facebook dé el próximo paso”.

¿Cree que Facebook va a sentar precedente y otras compañías van a lanzar sus criptomonedas?

Definitivamente. Me extrañaría mucho si no vemos a Amazon o Google entrando en este campo. Creo que muchas empresas se van a plantear lanzar ideas alrededor de las criptomonedas. Nosotros mismos estamos trabajando en lanzar GoodDollar, un proyecto de impacto social sin ánimo de lucro que está dando un salario mínimo universal, cada vez que alguien se descarga la aplicación se crea un monedero donde va ganando un dólar al día durante toda su vida. Creemos que es importante fomentar la inclusión en la inversión y las criptomonedas eran la forma para conectar a personas de todo el mundo.

Estamos viendo cómo las tecnológicas están entrando en el mundo de las finanzas y los pagos, ¿cuáles son los retos para las fintech?

Creo que el principal reto es que lleva un tiempo ganarse la confianza de los clientes y es muy difícil convencer a la gente para que saque su dinero de los bancos. Parte de eso es porque tradicionalmente los bancos trabajan con el miedo, quieren que te preocupe el hecho de sacar tu dinero del banco porque ese es su negocio: guardar tu dinero.

Antes comprarías un vestido por 300€ que invertirías 300€ abriendo una cuenta en eToro, aunque tu cuenta en eToro puede que crezca y el vestido se devalúe. Eso es porque la gente todavía tiene miedo de tomar decisiones con dinero. Consumir es mucho más fácil que invertir o pedir o dejar dinero.

¿Y cómo van a convivir los bancos con las fintech?

Creo que los bancos inteligentes se adaptarán, de hecho, creo que España tiene un buen sistema bancario comparado con el resto del mundo, algunos tienen un pensamiento muy avanzado. En algunos sitios los bancos serán más fintech y en otros, los bancos se mantendrán pero muchos de los servicios que ofrecen los darán otro tipo de empresas.

Volviendo a los mercados, ¿cómo van a reaccionar a las decisiones del BCE y la Fed sobre los tipos?

Acabamos de ver el S&P 500 subir por encima de los 3.000 puntos por primera vez en la historia, así que están reaccionando. Los tipos de interés altos no son buenos para los mercados en general, por eso creo que mantenerlos bajos es bueno para los mercados, eso es lo que piensa todo el mundo. Parece que es la dirección que están tomando.

En Estados Unidos no veo indicadores para una posible recesión, algo que sí se comenta en Europa. Por eso no van a subir los tipos de interés, para no provocarlo.

¿Cuál es el futuro de eToro en los próximos 2 o 5 años?

Estamos participando de forma activa en el mundo de la tokenización y estamos escalando en el número de usuarios y en el número de acciones en las que puedes invertir. Hemos lanzado eToro X, nuestro propia plataforma de cambio que permite recibir y enviar euros, libras, dólares, plata u oro entre usuarios de forma tokenizada. Vamos a incorporar más activos para intercambiar: arte, inmuebles… En mi opinión, deberías poder comprar un 0,01% de un Picasso o de un apartamento en Nueva York.