Scytl pone en un aprieto a Interior por los errores en el recuento de votos de las elecciones municipales

Lo barato sale caro. Scytl, la empresa de origen catalán encargada de comunicar el recuento de las pasadas Elecciones Municipales, Europeas y algunas autonómicas que se hizo con el contrato gracias a una oferta ‘a la baja’ de 8,7 millones, ha puesto en un serio aprieto al Ministerio del Interior.

La compañía ha cometido una serie de errores en el volcado de los datos de los resultados en la página web lo que ha ocasionado que, desde multitud de municipios hayan elevado quejas porque los resultados que ven en la web no coinciden con los reales.

Desde el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska señalan que el problema sólo se circunscribe a los datos que aparecen en la web y que no afectarían al escrutinio que, en este caso, sí está correcto. La empresa, a la hora de volcar los datos de las municipales a la web, habría decidido poner también los resultados sumados por provincia y por comunidad.

El problema surgió porque decidieron ordenar los datos por escaño, y no por voto. Así que, en los sumatorios, los votos que no sumaron escaño no salían. En cambio, el resultado por municipio está bien según señalan en Interior.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Scytl. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

