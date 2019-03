Coca-Cola quiere beberse a Red Bull con España como banco de pruebas

Coca-Cola está de estreno. No es común que la marca que popularizó la “chispa de la vida” haga nuevos lanzamientos con su propia enseña y menos en segmentos en los que ya tiene un producto consolidado. Por eso ha sorprendido su salto a las bebidas energéticas, un mercado donde ya tiene a su enseña Burn y que además está dominado con puño de hierro por la multinacional Red Bull.

La compañía de refrescos lanzará al mercado Coca-Cola Energy el próximo 1 de abril y además utilizará a España -junto con Hungría- como banco de pruebas. El nuevo refresco estará disponible primero en territorio español para luego extenderse al resto de Europa en el futuro. La compañía ha confirmado que Burn no desaparece e incluso creen que ambos productos son complementarios.

Burn está centrada en el público juvenil, mientras que Coca-Cola Energy está diseñada como una bebida para jóvenes adultos (18 y 35 años). De hecho, han indicado que el refresco se promocionará según las pautas de marketing responsable de The Coca-Cola Company, de acuerdo a las directrices de UNESDA, es decir “no realizar acciones de sampling en las proximidades de escuelas primarias y de secundaria; y no promover su consumo mezclado con alcohol”.

Se puede beber de día

Pero, ¿qué hace diferente a Coca-Cola Energy? Está elaborada con cafeína de origen natural, extracto de guaraná, vitaminas B y sin taurina. Unos ingredientes que no dicen nada al gran público, pero que básicamente vienen a decir que no tienen ese efecto extremadamente estimulante que tienen el común de las bebidas energéticas. De hecho, Coca-Cola cree que estamos ante un refresco que también tiene sentido beber de día y no solamente de fiesta como muchos de sus competidores.

“Coca-Cola Energy incluye ingredientes de origen natural y un delicioso y refrescante sabor a Coca-Cola”, afirma Esther Morillas, Directora de Marketing de Coca-Cola Iberia. “Hemos mantenido estas dos cualidades como la esencia de la receta desarrollada y estamos orgullosos de ofrecerlo a los consumidores bajo la marca Coca-Cola, invitándoles a probar una bebida energética nueva y diferente, que ha sido diseñada para complementar sus ajetreadas vidas”.

Coca-Cola Energy Sin Azúcar

También estará disponible Coca-Cola Energy Sin Azúcar, ofreciendo a los consumidores una opción “sin azúcar y sin calorías”. Ambas variedades estarán disponibles en formato lata de 250ml, en grandes superficies de alimentación y comercio minorista -pero no en bares- un dato que confirma que -al igual que el resto de bebidas energéticas- está dirigida a un consumo individual.

Es verdad que Coca-Cola ha acelerado el lanzamiento de nuevos productos, en especial durante el último con bebidas con beneficios adicionales como Appletizer, Roya Bliss y Honest entre otros, pero es poco usual que utilice su propio nombre para bautizar nuevos productos. En el caso de Coca-Cola Energy se demuestra que estamos ante una apuesta potente y estratégica de la la compañía junto con el lanzamiento en septiembre del año pasado.