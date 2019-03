ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO GRACIAS AL APOYO DE KEEPCODING

Hay un libro que todos deberíamos leer: "Programming A Problem Oriented Language" de Charles Moore. El inventor de FORTH describe como, practicando ciertos principios sencillos, termina creando uno de lenguajes más interesantes que hay:

Keep it simple! Do not speculate!

La lógica para el segundo es aplastante: la cantidad de "cosas" que puedes añadir al sistema es infinita, la probabilidad de necesitar una de ellas es cero: no inventes.

Desde hace tiempo Keepcoding intenta aplicar esto, no sólo en el código en particular sino también en la vida en general. Simplificar, quitar lo extra para que lo esencial brillase más.

Han creado una versión más "lean" y ágil de sus bootcamps: un core de 6 meses, pasados los cuales los alumnos ya pueden poner en valor sus conocimientos adquiridos en el mercado laboral y ganar dinero con los mismos,

Aplicando principios de ingeniería de software en otro dominio, han reducido el "time to market" de los alumnos y el coste. Te invito a que veas sus nuevos temarios y, también, a que apliques los principios de Moore a tu vida, “eso” que ocurre más allá de la pantalla y el teclado :)

