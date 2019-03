Mucha gente puede decir que aún no tiene claras las ventajas que puede llevar a sus vidas la tecnología 5G, que no se desplegará hasta 2020 y para la que aún no están claros todos los casos de uso. Pero poca gente puede decir que no quiere tener en casa un wifi que alcance más cobertura, con velocidades estratosféricas y, lo más importante, que también ofrezca grandes velocidades a quienes están en la otra punta de la casa. El Wifi 6 promete hacer exactamente eso.

El Mobile World Congress ofreció algunas noticias sobre el futuro del Wifi 6. La más importante para los españoles tiene que ver con el lanzamiento, por parte de telefónica, de dos equipos que incorporarán esta tecnología, el xHGU y el xPort. El primero es cuadrado, el segundo cilíndrico, tienen más agujeros que un queso de Gruyer, para conseguir mejor ventilación, y muchos usuarios creen que necesitan uno en casa ya.

El 5G es el gran protagonista del Mobile World Congress en Barcelona en 2018.

Durante la feria tuvimos ocasión de hablar con Rubens Cesar Bastos, responsable global de dispositivos fijos de Telefonica, que nos confió todas las sorpresas de los nuevos routers y extensores del grupo. Lo más importante aquí es entender que, para que Telefónica pueda desplegarlos en las casas, primero tiene que hacer un despliegue en las centrales que llevará algún tiempo. Básicamente, tiene que preparar la red para el tipo de velocidades que veremos en el futuro, con los 10Gbps como objetivo.

Aunque es la cifra de la que se ha hablado estos días, siempre pensando en conexiones fijas, lo cierto es que el xHGU reconoce explícitamente un hecho muy sencillo: no hay muchos dispositivos en el hogar que necesiten o que admitan diez gigas. Incluso si los tuvieses, para alcanzar esas velocidades necesitarías cables LAN (los que tienen la cabeza cuadrada de plástico con una pestañita) de última generación, cat 6A.

De hecho, sus cuatro conexiones LAN -los conectores cuadrados y normalmente de color amarillo que utilizas para conectar físicamente los dispositivos al router- tienen 2,5 gigas cada uno. Para pequeñas empresas la compañía sí trabaja en un dispositivo con un puerto de 10Gbps, aunque tampoco tengo muy claros los casos de uso.

En muchos aspectos, y teniendo en cuenta que muchos PCs del mercado ya ni siquiera llevan LAN, la clave está menos en las velocidades del nuevo router que en las capacidades de wifi 6 que ofrecerá. Son tan ventajosas que Telefónica va a dar una solución intermedia, mientras el usuario espera a tener su nuevo xHGU, podrá comprar desde este verano el xPort. Este dispositivo, aunque tengas el router ‘viejo’ de Telefónica, te permitirá disponer de las ventajas de cobertura de wifi 6.

Esto supondrá, según el directivo, un aumento de la cobertura en el entorno del 30%, lo que puede ayudar a que muchos hogares con agujeros de wifi consigan llegar hasta el último extremo del dormitorio más alejado. Pero lo más importante es que, como tiene más antenas, puede utilizar las que necesite de forma inteligente para dirigir más señal al dispositivo que la esté demandando más, aunque esté más lejos. Llevar uno o dos gigas al otro extremo de la casa si necesitas contratar tanta velocidad estará a tu alcance.

¿Y si te compras el xPort para conseguir wifi 6 y un aumento de la cobertura y luego quieres cambiar tu ‘viejo’ HGU por un xHGU? Puedes utilizar el xPort como extensor de cobertura.

Si no has entendido nada de lo anterior, podemos resumirlo de una manera sencilla: si tienes problemas de cobertura en un extremo de tu casa con el router blanco cuadrado de Telefónica, intenta poner uno de estos al lado y te irá mejor.

La ‘araña’ de D-Link

Otro dispositivo con wifi 6 presentado durante la feria es el AC3200 de D-Link, una bestia que exhibe sus ocho antenas de forma muy visibles y que promete hasta 3,2Gbps. Anselmo Trejo, responsable de marketing y comunicación de la marca taiwanesa, confirmó además que la clave de todos estos dispositivos es que, además, tienen que hacerlo cumpliendo con la normativa europea, que restringe la señal de radio que pueden emitir estos dispositivos. La estadounidense y las australianas, en cambio, permiten emitir a mucha más potencia.

La 'araña' de D-Link.

Por ahora, el único dispositivo que tendrá wifi 6 es el Samsung S10 y sus variantes, si bien Qualcomm ya ha anunciado el lanzamiento de su chipset QCA6390, que ofrece hasta 1,8 Gbps de wifi, e incorpora también BlueTooth 5.1. Aunque no han hecho anuncios oficiales, fuentes de la compañía estadounidense confirmaron a EL ESPAÑOL que en la segunda mitad del año lo incorporarán todos los dispositivos de gama alta de los fabricantes que trabajan con la compañía y que en la primera mitad de 2020 también estará disponible en algunos terminales de gama media.

Bastos señaló que otra ventaja importante de sus nuevos dispositivos es que gracias a wifi 6 mejoran mucho las prestaciones también de la banda de 2,4 ghz, que estaba un poco abandonada en los últimos tiempos a favor de la banda de 5 ghz (conocida normalmente como Wifi Plus).

En todo caso, Trejo dejó claro que esto se ha debido a que, a medida que más dispositivos han ido incorporando wifi con acceso a la banda de 5 ghz, y que cada vez se asigna el wifi de forma más inteligente, la banda de 2,4 ghz se ha liberado mucho.

El ‘Super Wifi’ de Vodafone

El wifi ha tenido otros momentos de gloria en el Mobile World Congress. Andrés Vicente, nuevo director de residencial en Vodafone, explicó a EL ESPAÑOL algunas ventajas del Super Wifi que va a hacer debutar la compañía en el mercado español antes de llevarlo a otros países.

Se basa en una serie de pequeños extensores, repartidos por la casa, que pueden ayudar a ofrecer una señal consistente en cada habitación. De hecho, el grupo señaló durante la feria que una cuarta parte de las llamadas a su centro de atención al cliente tienen que ver con problemas de wifi.

Fuentes oficiales de la británica confirmaron que, en un inicio, este producto se lanzará con wifi 5, pero que a medida que haya más terminales en el mercado, evolucionará hacia la nueva tecnología.

Asimismo, el director de redes del grupo, Yago Tenorio, habló del lanzamiento de una serie de nodos wifi que, junto a una aplicación para el móvil, 5G Converter, servirán para llevar a los móviles una muestra de la experiencia del 5G. Más que un producto comercial, es una forma de marketing basada en wifi. Una que demuestra cómo, en muchos aspectos, seguimos dependiendo mucho de “la wifi” y que cualquier evolución en ese sentido será positiva para los usuarios.