Imaz (Repsol): "Vamos a ser un agente activo para un mundo más descarbonizado"

Está convencido de que Repsol va a contribuir a la transición energética, y pretende llevar a la compañía hacia esa dirección. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la petrolera, insiste en que la compañía va a ser un "agente activo" para conseguir "un mundo más descarbonizado".

Así se ha expresado durante su discurso tras recoger el premio al Mejor CEO de España 2018, galardón que entrega la revista Forbes. Un galardón que, explica la revista que edita en nuestro país SpainMedia, está motivado por la capacidad de Imaz de mantener "firme el timón" de Repsol durante la última crisis del petróleo, además de estar consiguiendo reducir con fuerza la deuda al mismo tiempo que desarrolla nuevos negocios estratégicos para la multinacional.

"En los últimos años, Repsol ha dejado de ser una petrolera para convertirse sobre todo en una gasista, y ahora, en su reciente actualización estratégica, ha apostado por los negocios bajos en emisiones, siendo ya un actor relevante en el mercado eléctrico español", considera Forbes, que insiste: "La compañía juega así un papel clave en España para la transición energética".

A los obstáculos y a los tiempos complicados ha hecho referencia el empresario vasco durante su intervención, señalando que, una vez superada la crisis del petróleo, no se conformaron. Insistiendo en que el galardón pertenece también a su equipo y a quien le propuso como CEO, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, Josu Jon Imaz ha recordado que entonces la compañía aprovechó "para salir a campo abierto, para transformarnos, ser más ágiles, eficaces, crecer", y en definitiva, llegar a lo que la petrolera es hoy: "Una compañía multienergía", afanada también en la reducción de emisiones.

"En Repsol estamos comprometidos con los desafíos que se presentan en la sociedad española", ha apuntado Imaz, que ha reseñado que acepta con "compromiso" el galardón para contribuir a la modernización y adaptación que "la sociedad española necesita".

"Un vasco-vasco"

Expresidente del PNV, exconsejero de Industria del País Vasco y, en definitiva, muy vinculado con la tierra que le vio nacer, Imaz ha agradecido durante su intervención el "sistema de valores" que ha conocido desde joven. En esta línea, el CEO de Repsol ha recordado a aquellos empresarios vascos, como Joxe Mari Korta, que formaron parte del complejo industrial tecnológico vasco, abanderando "el esfuerzo, el trabajo, la innovación y la capacidad de aprendizaje".

"Me reivindico ante estos empresarios que, aunque su trabajo les pusiera bajo amenaza terrorista, estaban convencidos de que no podían tirar la toalla", ha apuntado Imaz, que ha querido honrarles en su intervención: "Nunca alcanzaré los logros de estas personas que pasaron de la generación del caserío a liderar las ferias industriales de todo el mundo, pero sus valores me guiarán siempre".

A sus orígenes también se ha remitido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien propuso a Imaz como CEO. "Es un vasco-vasco", ha bromeado Brufau: "No tiene dobleces, es claro, transparente, muy trabajador y trabaja en red".

Para el presidente de la petrolera, Josu Jon Imaz "es un 10. Y hablar de un 10 es muy difícil", ha asumido, insistiendo en que el CEO de Repsol destaca tanto por su faceta personal como profesional. "Es un hombre de empresa, con conocimientos de empresa, y una enorme sensibilidad humana", le ha elogiado el presidente.

"Buena práctica empresarial"

El galardón de la revista Forbes trata de reconocer a aquellos profesionales que se definen por su "buena práctica empresarial". "Ser editor en el siglo XXI no es solo colocar las revista en los quioscos, sino colocar las marcas. Ahora que tienen voz, hacemos eso", ha apuntado Andrés Rodríguez, presidente del grupo SpainMedia y consejero de EL ESPAÑOL.

Josu Jon Imaz toma el relevo en este galardón a Florentino Pérez, CEO de ACS , y a premiados en ediciones anteriores como el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el de IAG, Willie Walsh, o el de Ferrovial, Iñigo Meirás.