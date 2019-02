InterContinental compra la hotelera de lujo Six Senses por 265 millones de euros

InterContinental Hotels Group (IHG) ha anunciado este miércoles la adquisición de la cadena hotelera de lujo Six Senses Hotels Resorts Spas, por un importe de 265 millones de euros en efectivo al fondo Pegasus Capital Advisors, operación que incluye sus marcas operativas pero no sus activos inmobiliarios.

La cadena Six Senses gestiona actualmente 16 hoteles y complejos turísticos (1.347 habitaciones), con 18 contratos de administración ya firmados y más de 50 acuerdos adicionales bajo negociaciones aún abiertas.

Con su integración, IHG busca posicionarse en el segmento del lujo uniendo Six Senses al sus marcas de alta gama como InterContinental Hotels & Resorts; los recientemente adquiridos Regent Hotels & Resorts y Kimpton Hotels & Restaurants, insignias con las que está presente ya en 14 países desde 2015.

La adquisición de Six Senses eleva la cartera de IHG de hoteles de lujo abiertos y en tramitación a un total de 400 establecimientos para una oferta de 108.000 habitaciones repartidas en todo el mundo, ha detallado el grupo hotelero británico.

IHG añade así a su segmento de lujo la experiencia en resorts y spa de Six Senses, que opera 37 spas bajo las marcas Six Senses y LivNordic, un nicho donde el grupo hotelero ve potencial para crecer con esta marca. Además, la firma británica espera acelerar el crecimiento de Six Semses para alcanzar 60 hoteles los próximos 10 años. Entre los nuevos proyectos, ubicarse en mercados urbanos como el que se construye en West Chelsea, Nueva York.

"El atractivo canal de desarrollo de Six Senses nos proporciona una plataforma para un crecimiento de alta calidad", ha afirmado el director ejecutivo de IHG, Keith Barr, que ha reafirmado el compromiso de expansión de la cadena de lujo de la mano de la firma británica.

Pegasus Capital Advisors adquirió la marca en 2012. Actualmente, Six Senses genera ingresos por comisiones de más de 13 millones de dólares (11,4 millones de euros). Se espera que la adquisición genere un retorno aproximado en el segundo año en el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo.