Google colabora con Putin eliminando resultados de las búsquedas

Google revisa los contenidos que muestran las búsquedas en su navegador que solicitan las autoridades rusas. Así lo confirman fuentes cercanas a la compañía que precisan que esto no significa que se elimine "todo lo que nos piden".

Sin embargo, según publican algunos medios rusos, Google ha eliminado el 70% de las páginas webs censuradas por Moscú de sus búsquedas. Por su parte, un portavoz de la tecnológica ha asegurado el compromiso de la compañía con "permitir el acceso a la información de los usuarios en Rusia y en todo el mundo".

Las fuentes citadas anteriormente señalan que Google ha descartado conectarse a la lista negra de páginas censuradas, pero que "elimina cierto contenido en conformidad con las leyes locales", aunque siempre después de ser revisada cada solicitud emitida por las autoridades rusas.

El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones de Rusia interpuso en diciembre una multa a Google por no bloquear a las páginas de la lista negra. La multa se pagó y aunque la ley no permite al supervisor bloquear a servicios que no se adhieran a la lista negra, esta institución amenazó al buscador con su bloqueo en las fronteras rusas.

"Cooperación constructiva"

El portavoz del regulador ruso, Vadim Ampelonsky, ha establecido "un diálogo y una cooperación constructiva" con Google sobre este asunto y que "está satisfecho por ahora con la colaboración".

La legislación rusa prohíbe difundir información que contenga propaganda de guerra, incitación al odio étnico, racial o religioso; que represente una amenaza para la vida y la salud de los menores de edad o les incite a consumir drogas, tabaco, alcohol, a participar en juegos de azar, y a dedicarse a la prostitución y el vagabundeo.