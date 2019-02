Reynés (Naturgy) ganó 3,9 millones de euros en su primer año como presidente

Francisco Reynés percibió 3,94 millones de euros durante su primer año como presidente de Naturgy. Así lo ha comunicado la compañía a través de su informe sobre remuneraciones de consejeros que ha remitido este viernes a la CNMV.

En concreto, y según desglosa la eléctrica en el documento, Reynés percibió un sueldo de 809.000 euros y una remuneración fija de 789.000 euros. Por otro lado, ingresó 239.000 euros por su pertenencia a comisiones del consejo. A ello se suma una retribución variable -que se ajusta al grado de consecución de objetivos- de 2,09 millones de euros y otros 11.000 que corresponden a "otros conceptos".

El total de retribución en metálico, por tanto, asciende a 3,934 millones de euros que Reynés percibió en su primer ejercicio como primer espada de la eléctrica, tras la salida de Isidro Fainé como presidente y de Rafael Villaseca como consejero delegado. Reynés cumplirá un año al frente de Natugy el próximo 6 de febrero.

Villaseca: indemnización de 14 millones

En el informe hecho público por la compañía, Naturgy registra los 14,248 millones de euros que percibió como indemnización el exconsejero delegado, Rafael Villaseca, tras su cese hace un año. Cifra que se divide entre 10,68 millones de euros correspondientes a la indemnización de tres anualidades y 3,56 millones de euros por la compensación de una anualidad por pacto de no competencia.

El próximo 5 de marzo, la eléctrica celebrará su junta de accionistas, en la que se tendrá que aprobar, si es caso, la sustitución del actual sistema de retribución variable plurianual por un incentivo a largo plazo. En su plan estratégico, 2018-2022, la compañía explicaba que pretendía vincular este plan a la rentabilidad de la compañía para los accionistas.

Pérdidas de 2,8 millones de euros

El informe de retribución de los consejeros se ha hecho público días después de conocerse los resultados de la compañía. Durante el pasado ejercicio, Naturgy se anotó unas pérdidas de 2.822 millones de euros, como consecuencia del ajuste del valor de sus centrales de generación de electricidad tradicionales, por valor de 4.851 millones.

No obstante, excluyendo este impacto y otros elementos no recurrentes,el beneficio neto ordinario creció un 57%, hasta los 1.245 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) cerró 2018 en los 4.019 millones de euros, con un incremento del 3%. Sin considerar los elementos no recurrentes, el Ebitda ordinario creció casi un 12%, hasta los 4.413 millones de euros.

Estos resultados son los primeros que presenta la eléctrica con Reynés al frente y dentro de su nuevo plan estratégico (2018-2022), seis meses después de su puesta en marcha, el pasado mes de junio. Para el presidente de la compañía, los resultados muestran una "evolución positiva" de los negocios, pero será durante los próximos años cuando se verá una "mejora sustancial", a medida que avance el plan.