Ifema desmonta la huelga del taxi: "no ha afectado el desarrollo de Fitur"

Los taxistas avisaron desde un primer momento que si no se llegaba a un acuerdo con la administración, iniciarían una huelga indefinida en una semana clave para España, la celebración de la Feria Internacional del Turismo, Fitur. Sin embargo, la jugada no les ha salido bien. Y es que la huelga del taxi no ha conseguido afectar a esta cita, según han indicado a este periódico representantes de Ifema.

Durante los dos primeros días han entrado a Ifema, según su director Eduardo López, 110.000 personas. Eso es un 1% más que el año anterior y eso que a la hora a la que se aportó la información todavía no había cerrado la feria. “Estamos tratando de valorar pero la verdad es que los números nos están diciendo que no” ha afectado, afirmó el director del recinto a EL ESPAÑOL.

Esa es una buena noticia que ha celebrado el sector. Eduardo López reconocía estar “bastante contento” porque además de que la feria estaba siendo nuevamente un éxito, pudieron celebrarse “todas las ponencias y todas las reuniones”.

Protestas de los taxistas en Fitur

Un éxito al que han contribuido los distintos medios de transporte público de Madrid. En las declaraciones a EL ESPAÑOL, López agradeció al metro y a la EMT porque han ampliado los horario de acceso, lo que permitió a la gente llegar a sus citas “con absoluta seguridad personal”. “No ha habido ningún incidente dentro de nuestro recinto que es lo mejor que podemos decir”.

La segunda jornada en Fitur ha cerrado con la alegría de haber alcanzado un nuevo éxito pero con un toque de atención al taxi. Este colectivo pudo hacerse de oro estos días porque, como explicó López, a la Feria han ido una importante cantidad de turistas extranjeros cuyo gasto en hoteles, restaurantes y medios de transporte “es mucho mayor de los que sería el público local”.

Destacan la gestión de España

La gestión que Ifema ha hecho de Fitur y en el contexto de la huelga del taxi ha sido aplaudida por los demás países.

Según comentó López, “hemos recibido felicitaciones, muestras de apoyo por haber seguido con el programa de Fitur, por haber mantenido las puertas abiertas, por todos los planes de acción, la logística que se ha seguido, porque el turismo depende de la movilidad y nadie puede secuestrar esa movilidad más allá de los derechos de huelga que tenga cada uno.

Pero no ha sido la única felicitación que ha recibido nuestro país. Según declaró López a EL ESPAÑOL, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, destacó en una comida que mantuvo con un grupo de ministros a España como modelo a copiar por el resto de países del mundo.

Críticas del sector

Durante estos días el sector del taxi recibió críticas que procedieron de todas las direcciones. Muchas de ellas salieron de la boca de directivos de empresas turísticas. Es el caso del CEO de NH Hotel, Ramón Aragonés.

Durante la presentación del balance del ejercicio 2018 criticó que los taxistas quieran fastidiar Fitur cuando las empresas del sector son sus principales suministradores de clientes.