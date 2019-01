Así será la votación que decidirá si la huelga del taxi continúa en Barcelona

Los representantes del taxi de Barcelona han convocado una votación para decidir si continúan con su huelga. En la misma, los participantes decidirán si aceptan el acuerdo al que los representantes del taxi y la Generalitat llegaron ayer por la noche por el cual se obliga a que los usuarios que quieran utilizar plataformas como Cabify o Uber lo tengan que hacer con una hora de antelación.

A las 11:00 comenzará una asamblea en Plaza Cataluña. Hasta las 12:00 podrán participar todos los taxistas que quieran y hacer campaña por alguna de las tres posibilidades que se van a permitir en la votación: aceptar el acuerdo al que llegaron ayer, no aceptarlo o, en tercer lugar, dar una tregua y si la Generalitat no cumple con lo prometido volver a activar el paro en el Mobile World Congress (MWC).

Una vez participe todo el que quiera, a las 12:00 comenzará una votación que, en principio durará hasta las 18:00, aunque podría alargarse. Una vez concluya la votación se hará el recuento y se comunicará el resultado, previsiblemente esta misma noche.

Todos los taxistas que quieran votar deberán presentar su licencia de taxi en el caso de que se trate de un propietario o la credencial si se trata de un conductor asalariado.

Tito Álvarez apoya el acuerdo

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi y uno de los representantes del taxi más activos durante las protestas ha declarado que su opción es votar a favor del acuerdo alcanzado con la Generalitat en la votación: "Yo me voy a decantar por el sí y sin entrar en el fondo de la cuestión".

Álvarez explica su decisión en la necesidad de que se tome una decisión antes de las próximas elecciones municipales. "El área metropolitana de Barcelona (AMB) necesita el decreto de la Generalitat para sacar el reglamento a tiempo antes de las elecciones municipales, desgraciadamente no tenemos tiempo material y corre prisa el decreto ley".

El portavoz de Élite Taxi no descarta volver a las movilizaciones. "Tiempo de luchar siempre hay y si tenemos que volver a salir saldremos no tengo ninguna duda, el AMB a pedido que incluyan en el decreto un artículo para darle seguridad jurídica para llegar hasta esa hora. Lo impugnaran seguro y lo defenderemos, pero el decreto y el reglamento lleva muchísimas medidas más muy beneficiosas y yo no dejaré pasar está oportunidad de agarrar algo por eso mi voto será un sí rotundo".