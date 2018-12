Telefónica deja a DAZN sin los derechos de TV de la segunda división española

Telefónica se ha adjudicado todos los partidos de la segunda división de LaLiga, uno de los cuatro lotes que todavía no habían sido adjudicados en la puja del verano pasado que también ganó la operadora española. Esto supone que Movistar unirá los derechos de LaLiga Santander y de segunda para las temporadas 2019-2020 a 2021-2022, a las que suma la Champions League entre las 2018-2019 a la 2020-2021.

Las fuentes del mercado consultadas por EL ESPAÑOL indican que Telefónica ha arrebatado a DAZN estos derechos, ya que la operadora en streaming que desembarcará el próximo año en España de la mano de MotoGP, la Premier League y la Euroliga de Baloncesto, habría participado en la subasta. Movistar hizo la oferta más atractiva y se queda con un lote que interesaba mucho al nuevo operador.

La segunda división se ha convertido en un contenido con gran demanda durante este curso. En el sector se ha confirmado que en mercados y ciudades grandes con equipo en segunda como La Coruña, Málaga, Oviedo, Gijón, Zaragoza o Canarias, la captación de clientes de operadoras con fútbol ha sido más intensa para quienes han tenido la segunda división.

Mediapro se queda con los resúmenes de Internet

De hecho, Sky, un operador que no apuesta por grandes eventos deportivos, emite la segunda división como una manera de lograr capilaridad en regiones y en plazas fuera de las grandes ciudades. En el caso de DAZN era una gran oportunidad para llegar a regiones con un producto que además sumara MotoGP, baloncesto y Premier.

El lote 6 que se ha ganado Telefónica, incluye los once partidos de cada jornada de segunda división de pago y en exclusiva; los seis partidos de la fase de ascenso a primera división (play-offs) de pago en no exclusiva y resúmenes de todos los partidos de segunda división en no exclusiva.

Por otro lado, el segundo lote (lote 8) adjudicado fue el de los resúmenes en internet que se quedó Mediapro. Este paquete incluye clips o mini-resúmenes de noventa segundos de cada partido de primera división y segunda división, para su difusión a través de Internet, en exclusiva.

El partido en abierto queda desierto

Quedaron desiertos -porque ninguna oferta alcanzó el lote de reserva- el lote 1, con un partido de cada jornada de primera división, en abierto y en exclusiva, en segunda selección y el lote 3, con dos partidos de cada jornada de segunda división, en abierto y en exclusiva.

En el caso de el partido en abierto, que los clubes siempre han querido eliminar, pero que está establecido por Ley, ha quedado desierto por segunda vez, aunque quedan más de ocho meses para que comience el primero de estos encuentros no adjudicados.

Si atendemos a anteriores concursos, ahora LaLiga deberá presentar un nuevo concurso en los próximos meses modificando sus cláusulas para intentar adjudicarlo. La Ley de Interés General establece que al menos un partido por jornada de LaLiga deberá ser emitido en la televisión en abierto. Hasta ahora este el partido se emite en Gol.