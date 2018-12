Meliá abre su tercer hotel de lujo 'Paradisus by Meliá' en República Dominicana

Imagen del hotel 'The Grand Reserve at Paradisus Palma Real' de Meliá Meliá.com

Meliá Hotels International ha anunciado la apertura en República Dominicana del hotel 'The Grand Reserve at Paradisus Palma Real', tras invertir 110 millones de dólares (96,6 millones de euros) en su transformación en un establecimiento de lujo.

Se trata del primer The Grand Reserve de Paradisus by Meliá, y el tercer resort operado bajo la marca 'Paradisus by Meliá' en República Dominicana. La cadena hotelera cuenta con 23 establecimientos en el país situados en Playa Bávaro y Punta Cana.

Acompañando a la apertura de The Grand Reserve, Meliá Hotels International ha transformado otro de sus resorts en República Dominicana, convirtiendo el clásico 'Meliá Caribe Tropical' en dos hoteles de última generación, 'Meliá Punta Cana Beach' (solo adultos) y 'Meliá Caribe Beach' (para familias), que también han abierto sus puertas en los últimos días.

Meliá Hotels International ha invertido 140 millones de dólares (123 millones de euros) en ambos proyectos. Concretamente, 30 millones (256,3 millones de euros) para la transformación del que era el 'Meliá Caribe Tropical' y 110 millones (96,6 millones de euros) para The Grand Reserve.

'The Grand Reserve at Paradisus Palma Real', diseñado con forma circular, cuenta con 288 habitaciones y un total de 14 restaurantes y bares, así como un moderno bar de puros. Además cuenta con una amplia variedad de actividades y los clientes pueden disfrutar desde un spa con multitud de tratamientos y terapias hasta un nuevo parque acuático.