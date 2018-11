Securitize, la plataforma de Carlos Domingo, alcanza un valor de 50 millones de dólares

La plataforma de Carlos Domingo que permite a las compañías financiarse a través de la emisión de tokens, Securitize, ha alcanzado un valor de 50 millones de dólares (44 millones de euros) tras una ronda de financiación en la que ha captado 12,75 millones de dólares. SeedRocket4Founders ha sido el único fondo español en acudir a la ronda.

Este hito llega apenas días después de que la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) advirtiese de que las ICOs, tokens con una promesa de utilidad futura, debían ceñirse a las reglas de la Comisión.

En este sentido, Domingo ha comentado a EL ESPAÑOL que “la declaración reciente de la SEC no ha hecho más que confirmar lo que ya sabíamos, que la mayoría de los ICOs fueron ilegales y eran securities, y por tanto se tendrían que haber conducido de forma regulada usando procesos de KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering) y acreditación para los inventores en las diferentes jurisdicciones y los tokens emitidos tendrían que tener controles sobre su transferencia para asegurarse que se pueden transferir de forma legal”.

Dos objetivos

Securitize planea “incrementar el equipo técnico y de desarrollo” después de esta ronda de financiación, ya que el “desarrollo de producto es la prioridad número uno” de la plataforma. Además, Domingo ha explicado que la compañía va a “expandir los esfuerzos de ventas y desarrollo de negocio más allá de Estados Unidos y Europa y entrar en LATAM de la mano de NXTP y en Asia de la mano de Ok Coin y Global Brains”.

Entre los planes de la compañía está el lanzar un Security Token Offering (STO) en 2019, que a diferencia de las ICOs, “representa algún tipo de interés económico en un negocio, por ejemplo acciones o el valor de un edificio o pagos de dividendos futuros y por tanto está respaldado por un activo y su venta está regulada en casi todos los países”.

Brad Stephen, cofundador de Blockchain Capital, se unirá al consejo de administración de Securitize. En palabras de Carlos Domingo, “Brad Stephen y su hermano Brat, son unas leyendas en el mundo del Blockchain. Además, fueron los primeros del mundo en tokenizar un fondo de inversión y en emitir un security token”. “Nadie tiene más conocimiento del sector, ni más visión de futuro. Es todo un honor que haya accedido a formar parte del consejo de Securitize”, ha añadido.