Roig (Mercadona): "Si solo quisiéramos maximizar beneficio, nos tendríamos que dedicar a las drogas"

Ha querido poner los puntos sobre las íes hablando de la misión de su empresa, reseñando que "cuando pones el capital por delante de todos, la cosa no funciona". Por eso, aunque las empresas "tienen que ganar dinero", para el presidente de Mercadona, Juan Roig, no nacen solo para eso. "Si solo quisiéramos maximizar beneficio, nos tendríamos que dedicar a las drogas, que es donde más dinero se gana", ha apuntado.

Así se ha pronunciado el presidente de la cadena valenciana durante el 21 Congreso Nacional de Empresa Familiar, que estos días se está celebrando en Valencia. Una conferencia que Roig ha ofrecido bajo el título Orgullo de ser empresario, y durante la que ha explicado que está orgulloso de la gestión de Mercadona: "Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra", ha insistido.

"Igual que las personas no viven solo para comer, tampoco las empresas viven solo para obtener beneficio", ha reseñado Roig, al tiempo que insistía en la importancia de ganar dinero, pero con una misión diferente: "La misión de una empresa desde nuestro punto de vista es satisfacer a un cliente a través de la satisfacción de las necesidades del resto de sus componentes: trabajadores, proveedores...", ha dicho.

"Seremos admirados por la digitalización. Ahora es un boñigo"

Con la naturalidad que le caracteriza ante el micrófono, el presidente de la cadena de supermercados se ha referido, cómo no, a la apuesta online de Mercadona, que se encuentra inmersa en la creación de su nueva web.

"Estamos apostando por la digitalización y estamos bastante atrasados. En 4 o 5 años tendremos una empresa que será admirada por eso. Hoy por ser un boñigo", ha bromeado Roig. "Yo dije que no creía en Mercadona online, ahora me he cambiado la chaqueta", ha asumido el presidente de la cadena líder en España, reseñando que "hemos encontrado cómo hacerlo, y hacerlo rentable".

Mercadona, que emplea a 84.000 personas en España y cuenta con más de 1.600 tiendas, facturó 22.915 millones de euros el pasado ejercicio. Este año, ingresará por ventas entre un 5% y 6% más, según ha avanzado el presidente de la compañía.

"Los empresarios tenemos que atrevernos a salir"

Roig ha insistido en que los empresarios españoles tienen que sentirse orgullosos de su labor. "Nosotros hemos mejorado la calidad de vida y el nivel de la gente y estamos pagando los impuestos que como empresarios nos tocan", ha dicho.

Por eso, y aunque ha insistido en que evitaría referirse a la situación política, sí que ha apuntado que "hay un ecosistema a favor del empresariado en Cataluña, que en Andalucía eres casi como el señorito de cortijo andaluz".

Para Roig, la imagen que tiene la sociedad del empresario cambiará si los empresarios salen. "Yo tengo aquí un amigo que se llama Josep y se apellida Tarradellas y no se atreve a salir. Tenemos que salir, no dedicarnos a ser Claudia Schiffer, pero no tenemos que tener miedo. Si no no podemos decir que tenemos mala imagen", ha animado el presidente de Mercadona a los asistentes: "El país va porque vamos nosotros", ha asegurado.