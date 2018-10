El minuto de furia de un comercial telefónico: “Te voy a joder la vida y a clavarte a facturas”

Probablemente, los comerciales telefónicos de las operadoras de telecomunicaciones son el colectivo que genera más anticuerpos entre los españoles. Y más en los últimos tres meses en los que se ha redoblado el esfuerzo de captación en medio de la guerra de ofertas de estas compañías . Muchos usuarios de teléfonos y paquetes convergentes reciben hasta tres llamadas en un día de la misma, o varias compañías, agotando la paciencia de los usuarios.

¿El objetivo? La ansiada portabilidad que mejore los números del comercial y que le arrebate un cliente a la competencia. Una lucha diaria que genera decenas de episodios, cabreos y amenazas de los clientes, pero que en algunas ocasiones -las menos- provoca airadas respuestas de los propios vendedores.

Uno de estos episodios se ha vivido hace unos días en Sevilla cuando un comercial, que se identificó como comercial de MásMóvil acosó con hasta cinco llamadas a un cliente, asociado de FACUA. En el audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL se pueden oir perlas de la más diversa índole desde amagos de “clavarle a facturas” hasta un “te voy a joder la vida”.

Amenaza con realizar cobros bancarios

Lo más preocupante de la situación es que el comercial -que durante toda la llamada acosa constantemente al usuario- se jacta de tener todos los datos de la víctima, desde su DNI, su dirección y todos sus datos personales, lo que -dice- utilizará para realizar cobros indebidos al cliente en su cuenta bancaria “de vez en cuando y para que no se note”.

Según ha podido confirmar este diario, el descontento del comercial se habría producido porque en la primera llamada para ofrecer productos de MásMóvil, el cliente habría intentado bromear con el comercial intentándole vender un jamón. El afectado ha confirmado a este periódico que las dos primeras llamadas recibidas fueron desde el centro de atención al cliente de la operadora amarilla (911 333 333), aunque las cuatro restantes, entre la que se encuentra la de las amenazas, fueron realizadas de otros teléfonos.

En el audio, el comercial se presenta indicando que el cliente debe prepararse para “alegaciones personales y no judiciales” en su contra, “por haber herido los sentimientos del comercial”. “Para que usted se entere, vamos a por tí”, indica el agresor que luego indica que le llama a título personal.

"No me conoces todavía"

Acto seguido, le amenaza con datos y con hacer cobros indebidos en su cuenta bancaria: “Tenemos todos sus datos y automáticamente se puede hacer un pago en su cuenta bancaria, eso.. de vez en cuando no se nota”, indica. Ante la tranquilidad del afectado, el comercial sube el tono de sus amenazas: “Le aviso, espero que cancele el servicio que tenga, porque vamos, “le clavo a facturas. No me conoces todavía”, señala.

Cuando el afectado le pide que se tranquilice y que le trate con respeto, el comercial le responde que en la vida real la educación no existe “porque me encuentro con gentuza como tú que me saca de quicio”. “Cuando usted me vaciló no lloraba y ahora llora, pues te jodes y te aguantas”, señala.

Respecto de su lugar de procedencia, el comercial señala en un momento de la llamada que es de Mauritania y que no vive en España, por lo que “será imposible" que le encuentren cuando ponga en marcha los cobros indebidos en la tarjeta del cliente.

MásMóvil descarta cualquier relación

El afectado también le pregunta al comercial si es de MásMóvil, esté le responde “era de MásMóvil, porque me han despedido por tu culpa, por insultarme por teléfono". La llamada terminó con el comercial jactándose de conocer los datos del lugar de trabajo del usuario y buscando más detalles del lugar donde podría encontrarle.

Desde MásMóvil descartan cualquier relación del comercial con su compañía. También indican que ya se han puesto en contacto con la persona afectada “a la que le hemos pedido disculpas por el uso fraudulento de nuestra marca y el intolerable comportamiento de este operador”. “Debido a la premura con que hemos sido informados del caso, creemos que es ajeno a la compañía, y, como el propio operador indica, esta llamada la ha realizado a nivel particular”, agregan.

Denuncia ante la Policía

Señalan además que el número de teléfono desde el que la realiza no pertenece a ninguna plataforma de MásMovil. Asimismo, “parece que esta persona ya no trabaja para MásMovil ni para ninguna de las plataformas que nos presta sus servicios. MásMóvil no tiene plataformas fuera de España. Invertimos en nuestro país donde tenemos todos nuestros servicios de call center y servicio de atención al cliente.”

En la compañía resaltan también que los clientes de MásMóvil son los más satisfechos del mercado según estudios internos y la consultora Stiga, con niveles de satisfacción muy por encima de la media. Pese a ello, el afectado culpa a MásMóvil a los que ha interpuesto una denuncia ante la Policía, según ha confirmado a este diario.