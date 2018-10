Los 'payasos unidos' de Benetton que sorprenden imitando a Barragán

Es tiempo de pasearse por las tiendas para probar los diseños de la nueva temporada. Cuando todas las marcas luchan por llamar la atención frente a otras con estilo propio y prendas originales, United Colors of Benetton no ha dejado a nadie indiferente con su colección otoño-invierno.

"Despreocupada y rebosante de color, la nueva colección de Benetton se inspira en los valores que caracterizan a la marca desde siempre", explica la compañía, que asegura que "es un concentrado de color e innovación". Tanto es así que sus diseños recuerdan, inevitablemente, al mítico humorista Señor Barragán que en los años 80 y 90 triunfó en la televisión española.

Algunos usuarios no lo han dudado: "Merecido homenaje al señor Barragán por parte de Benetton", decía uno. Otros, en cambio, han sido más críticos con el parecido con el humorista: "Benetton...¿tú te lo has pensado bien? ¿Seguro que no quieres darle una vueltecita al diseño de los abrigos de tu colección otoño-invierno?".

Benetton... ¿Tú te lo has pensado bien? ¿Seguro que no quieres darle una vueltecita al diseño de los abrigos de tu colección otoño-invierno?

"United Clowns of Benetton", lanzaba otro usuario, que ironizaba sobre el parecido de la colección con el de una dedicada a los payasos.

United Clowns of Benetton.

"No sé si los de Benetton se han inspirado en payasos mendigos asesinos ... o es que son así xD", reía otra.

No se si los de @benetton se han inspirado en payasos mendigos asesinos ...o es que son asi xD

Sea como fuere, Benetton ha logrado que se vuelva a hablar de ellos por su nueva campaña. Tendrán que esperar para ver si se traduce en ventas.