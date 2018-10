A LOS LEONES: Irene Cano (Facebook) y José Creuheras (Planeta)

Facebook no sale de la espiral negativa en la que lleva sumergida en los últimos meses. Y las malas decisiones vuelven a lastrar a la directora general en España, Irene Cano. Los datos personales de los usuarios han vuelto a ser la kryptonita de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Primero fue el escándalo de Cambridge Analytica el que hizo saltar por los aires la sensación de empresa que cuidaba a sus usuarios y esta semana ha quedado demostrado que a Facebook le hace falta una profunda reestructuración si de verdad quiere ser la que fue hace algún año o si quiere dedicarse a temas serios, como la banca, que requieren de mucha más responsabilidad.

La compañía comunicó un ataque lo que ha provocado que más de 50 millones de usuarios hayan sido expuestos al robo de sus datos personales. Esta brecha se produjo a principio de esta semana aunque, según indica la red social, estos problemas ya han sido resueltos y están siendo investigados.

Dos nubarrones demasiado grandes que están lastrando a Facebook. Si hace poco más de un mes se conocía que ha perdido más de un 20% de usuarios, este nuevo agujero en la seguridad podría provocar un descalabro. De momento, los inversores han vuelto a dar la espalda a la red social y sus acciones se desplomaban en la jornada del viernes, un nuevo revés que se suma a muchos otros en los últimos tres meses.

Las desgracias nunca vienen solas y, además, Facebook perdía a dos de sus buques insignia. Los dos creadores de Instagram dejaban su despacho debido a las diferencias con Mark Zuckerberg y uno de los cofundadores de WhatsApp demolía a la red social en una entrevista con Forbes. En definitiva, el dueño de Facebook debe replantearse si jugar libremente y a lo loco con algo tan importante como es la privacidad de los usuarios merece la pena. Por ahora, el dueño de la red social dice una cosa, pero lo cierto y verdad es que los hechos son otros.

El humorista John Oliver destrozaba recientemente a la compañía en un segmento de Last Week Tonight y recordaba que su lema original era 'muévete deprisa y rompe cosas'. Quizá el mismo Zuckerberg que decía que si no rompía suficientes cosas es que no se estaba moviendo lo bastante rápido debería pensar en la frase que popularizo John Derek en Llamad a cualquier puerta: "Vive deprisa, muere joven, deja un bonito cadáver".