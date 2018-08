Lacalle- Escohotado: hay que dejar de subvencionar la baja productividad

El economista liberal Daniel Lacalle y el filósofo Antonio Escohotado siguen con su conversación sobre los riesgos que sobrevuelan la economía española y mundial. En esta quinta entrega se refieren al excesivo proteccionismo de la economía europea y su voluntad de proteger las empresas locales más allá del libre mercado.

Por segundo año consecutivo, EL ESPAÑOL publica las conversaciones de Lacalle y Escohotado, que se han convertido en un clásico de la época estival. El encuentro ha sido propiciado por la editorial www.laemboscadura.com, donde está disponible toda la obra de Escohotado en formato digital. La producción audiovisual corresponde a Helechofilms.

En este quinto vídeo, Lacalle y Escohotado critican los anuncios de la Unión Europea de crear impuestos para las empresas estadounidenses de tecnología. “Nos llevamos las manos a la cabeza con el proteccionismo de Trump, pero en Europa se lleva muchos años haciendo lo mismo”, dice Lacalle.

Medidas frente al proteccionismo. Daniel Lacalle y Antonio Escohotado

Abandonar el proteccionismo

Los dos expertos indican que la única manera de crecer económicamente es abandonar el proteccionismo y para ello hay que cumplir con cuatro premisas básicas: no hay que subvencionar los sectores de baja productividad, no hay que perpetuar el concepto de los campeones nacionales, no hay que penalizar fiscalmente a los sectores más productivos y no hay que penalizar con burocracia a las empresas más dinámicas.

Frente a estos consejos, Escohotado recuerda que “no hay que convertir a los países en infiernos fiscales, porque entre otras cosas se recaudarán menos impuestos”. Y Lacalle cierra este episodio con el ejemplo de Walmart y Amazon. “Amazon no hubiese podido crecer en Europa porque las autoridades hubiesen subvencionado a Walmart equilibrando hacia abajo”, concluye.

En su primer vídeo de esta segunda temporada, Lacalle y Escohotado abordaron el nocivo efecto que el intervencionismo y el igualitarismo han tenido sobre las economías en las que se han aplicado a lo largo de la historia.

Progresía regresista

En la segunda entrega, Daniel Lacalle y Escohotado advirtieron de que tenemos una progresía regresista porque está en contra del avance de la tecnología, de la robótica y de la competencia en la economía colaborativa.

En la tercera entrega de la serie Lacalle y Escohotado se refirieron a la corrupción que hay en España y las redes clientelares tejidas por los diferentes partidos políticos. “La administración paralela de Junta de Andalucía cuesta seis mil millones de euros al año y en Cataluña son 20.000 millones anuales. Eso es corrupción", indicaron.

Finalmente, en el cuarto vídeo los contertulios coinciden en que la actual juventud española se considera la mejor preparada de la historia "y no lo está", una visión compartida socialmente y que perjudica la gestión de las expectativas de los propios jóvenes.