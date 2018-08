Telefónica ya ofrece Netflix en Latinoamérica y regala un año en Reino Unido

Telefónica confirmó antes del verano su alianza con Netflix en todos los mercados en los que la operadora tiene servicios de televisión. Un proceso que, según indicaron, se implementaría paulatinamente en todo el mundo antes de diciembre de este año. Una integración que va más rápido de lo esperado ya que, según ha confirmado EL ESPAÑOL, la plataforma ya se puede encontrar en la oferta audiovisual de la teleco en Colombia, Ecuador, Centroamérica y Reino Unido.

De esta manera, la operadora presidida por José María Álvarez Pallete trabaja en dos frentes. El miércoles se conoció que negocia con Prime Vídeo para incorporar la plataforma de contenidos audiovisuales de Amazon, tras llevar meses de pruebas para unificar plataformas en Vivo, la filial de Telefónica en Brasil.

El objetivo es los dos casos es el mismo: que los abonados de Movistar puedan disfrutar de plataformas externas dentro de su propia interfaz y sin tener que salir de su menú de su televisión. Y para ello, los procesos de integración avanzan a buen ritmo con pruebas en mercados claves para Telefónica.

Un año gratis en Reino Unido

En el caso de Netflix, los primeros pasos se están dando en Reino Unido y Latinoamérica. En Reino Unido se ha optado por utilizar a Netflix como un gancho comercial disponible en los paquetes de móviles o diferentes servicios de O2, la filial de Telefónica. En esta caso, O2 regala la suscripción de Netflix por seis meses o un año, tras contratar determinados paquetes con la operadora y cumplir ciertas condiciones.

Una vez que termine el periodo de la oferta, la suscripción de Netflix costará 7,99 libras a mes -unos 8,90 euros- y se cobrará directamente en la factura de la operadora británica. La oferta está disponible para usar Netflix hasta en dos pantallas, es decir dos suscripciones a la vez. En esta caso, O2 también ha enfocado la oferta a la compra de dispositivos, además de los servicios y planes de consumo.

EnLatinoamérica, Netflix ya está disponible en Colombia, Ecuador y Centroamérica y en este caso sí que está integrada con su oferta televisiva. Por ejemplo, Colombia lo incluye dentro de su oferta de Movistar Play y más específicamente en Movistar Play Go, la oferta destinada a dispositivos.

España tendrá que esperar

De esta manera, Netflix funciona como un canal más de esta plataforma, al igual que HBO GO, desde el que se puede acceder dentro de la interfaz de Movistar. Un canal que incluye toda la oferta de la plataforma digital. Netflix está incluido en la oferta de Movistar Play como un contenido más y no se hace diferenciación en el coste de los paquetes de televisión que lo incluyen.

¿Y España? Fuentes de Telefónica indican que, de momento, no hay fecha inicial de lanzamiento. En todo caso, la operadora está utilizando todo el know how acumulado en estas primeras experiencias para trasladarlo a su integración en España, la que en cualquier caso estará disponible antes de cuatro meses.