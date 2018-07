La plantilla de Iberia sobre la huelga en ‘El Prat’: “Necesitamos personal para cubrir la carga de trabajo de este verano”

Los trabajadores de tierra en Barcelona convocan cuatro jornadas de paro en plena temporada estival.

No hay verano sin una buena huelga de Iberia, y este año no iba a ser menos. Esta vez no serán los pilotos, sino los trabajadores de tierra del aeropuerto de El Prat quienes paren durante cuatro jornadas: 27 y 28 de julio, y 3 y 4 de agosto.

Serán cuatro jornadas de paros en las que el aeródromo catalán se puede convertir en un hervidero, sobre todo si se tiene en cuenta que los empleados de la aerolínea dan servicio a cerca del 60% de las operaciones que se llevan a cabo en él. Es decir, que trabajan para más de una treintena de compañías, no sólo para el grupo IAG al que pertenece Iberia.

Así lo explican a EL ESPAÑOL fuentes sindicales, quienes añaden que estamos hablando de las personas que se ocupan de la facturación, la carga y descarga de los aviones o de responsables de mantenimiento. Una protesta que llega, según su portavoz, Omar Minguillón “tras muchos intentos de negociación con la empresa y sin haber obtenido respuesta por su parte”.

Minguillón relata que el principal problema con el que se enfrenten es que “El Prat es el segundo centro de operaciones más importante de Iberia por detrás de el aeropuerto Adolfo Suárez, y estamos bajo mínimos. No tenemos personal para cubrir las necesidades del aeropuerto”, apunta.

Según su relato, la plantilla en tierra de Iberia en Barcelona es de 2.000 personas, de las que el 40% son eventuales. Muchos de ellos, concretamente, “son eventuales con menos de ocho horas, que trabajan dos días sí, uno no; un día trabajan cinco horas, otros dos…”. Así que, a su juicio, la primera que debe aprobarse es la de “regularizar” a buena parte de esos trabajadores. Aproximadamente a unos 300, aunque Minguillón cree que esas cuentas se quedan cortas.

De cara a este verano, desde los sindicatos estiman que se necesita también más personal. Sus cálculos hablan de unas 20.000 horas más de contratación de cara a estas semanas. Sin embargo, no va a llegar. Y todo ello, acompañado de “una reorganización de las líneas de trabajo”, añade el sindicalista.

Iberia, no comments

Los operadores de tierra en El Prat trabajan durante ocho o nueve días continuados con una libranza de dos días. Entre medias trabajan -si es contrato a jornada completa- unas siete horas o siete horas y media. Sin embargo, el portavoz de los trabajadores considera que habría que tender a una cierta normalización para que las líneas de trabajo fueran de ocho horas diarias durante una semana, porque la gente “descarga nueve o diez aviones y está asfixiada”, sentencia.

Desde Iberia descartan hacer comentarios sobre los motivos de la convocatoria. Consideran que se trata de una sobrecarga de trabajo puntual, debido a los problemas ocasionados por la huelga de controladores en Francia. Y como estos paros que ya se han desconvocado, esto debería permitir volver a una situación de normalidad en la carga de trabajo de los empleados en El Prat.