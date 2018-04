Hooli, la compañía creada por el revolucionario Gavin Belson y con sede en Mountain View (California) va a celebrar su inclusión en quinta posición en la lista de las 35 grandes empresas de ficción de EL ESPAÑOL con su mayor producto hasta la fecha. Se trata de la Gavin Belson Signature Box 3, que sustituirá a la Hooli Box 1, uno de los dispositivos de almacenamiento más exitosos en la historia del valle.

Bajo la dirección del antiguo CEO de la compañía, Hooli tenía previsto lanzar la Box 2, pero “debido a los problemas de fabricación y a los problemas de liderazgo” -siempre según el comunicado de la compañía-, el producto fue retirado y sustituido por su nueva generación, cuyas preventas apuntan a un éxito mayúsculo e inédito en la historia de Silicon Valley.

“Ésta no es la caja de almacenamiento de tu abuelo. La Signature Box 3 es el resultado de mi historia de innovación y la negativa de Hooli a ir a lo seguro”, señaló Belson en el texto remitido a los medios.

Lo cierto es que desde la compañía ya se ha dejado caer que, pese a lo que pudiera parecer, las preventas de la Box 2 apuntaban a un lanzamiento histórico. Con la marca ‘Gavin Belson’ y las nuevas tecnologías que pueda incorporar, estamos frente a algo aún más rompedor.

Gavin Belson quiere llevar a Hooli hacia un nuevo futuro.

Esto es importante, porque demuestra, una vez más que el antiguo CEO de Hooli, Jack ‘Action’ Barker, pese a todos sus evidentes puntos ciegos, tenía ideas plausibles. Puede que utilizar sus ‘triángulos unidos de éxito’ le costase ser retenido como rehén por los trabajadores de la planta china de Hooli, pero tanto en Pied Piper como en el coloso de internet, Barker tuvo claro que hay tecnologías que funcionan mejor cuando el cliente es otra empresa (B2B) que cuando intentas llevársela directamente a los consumidores (B2C).

Barker también resultó penalizado por los problemas con Hooli VR y la presentación con Keenan Feldspar en la que el regordete primo lejano de Palmer Luckey (Oculus Rift) quemó los HooliPhones de buena parte de la audiencia y de parte de los consumidores, hasta el punto de forzar la sustitución masiva de todos los dispositivos a la venta.

Sin embargo, la salida de Jack Barker coincide con el feliz regreso de Gavin Belson de su retiro tibetano. El inventor del HooliPod, el HooliPad y el HooliPad Pro está decidido a discutir a todos aquellos que recuerdan que dichos dispositivos fueron máquinas de perder dinero y que hubiera sido mejor que jamás saliesen al mercado.

De la misma forma, el nuevo y revolucionario invento de Belson surge para acallar las voces de quienes critican que sus últimos fichajes de programadores expertos en sistemas distribuidos sólo fueron una estratagema para apartar del mercado a la pujante Pied Piper de Richard Hendricks y las tecnologías de compresión con las que promete crear un nuevo Internet.

Asimismo, Belson está especialmente interesado en que no vuelva a mencionarse el hecho de que entregó a Hendricks la patente que le ha permitido seguir en el negocio y amenazar el futuro de Hooli. Además, prefiere que no le recuerden que el sistema operativo Nucleus para Hooli Phone no fue un desastre tipo Windows Vista, sino uno del tamaño de Apple Maps. Preguntado por este periódico, Belson negó haber contactado en el Tibet con Erlich Bachman, uno de los dueños de Pied Piper, desaparecido en misteriosas circunstancias.

Recomendación para el inversor ficticio: MANTENER

Disclaimer: Esta información es un ‘native ad’ de Hooli pagado por la Fundación Gavin Belson para el desarrollo futuro de los medios de comunicación digitales.

Las 35 grandes empresas de ficción de EL ESPAÑOL