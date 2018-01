Bronca entre Rato y una diputada de ERC: “Yo no soy un político delincuente”

Rodrigo Rato ha repartido culpas y broncas en su extensa comparecencia de este martes ante la comisión del Congreso que estudia la crisis financiera. Después de acusar a su exprotegido Luis de Guindos de malvender el 7% de Bankia y de rechazar la existencia de una burbuja inmobiliaria durante su mandato como Ministro de Economía, se ha enzarzado en una agria polémica con la diputada de ERC Ester Capella.

La parlamentaria le ha llamado “político delincuente, que se ha servido del poder político para sus intereses propios y de sus amigos (…) dejando por el camino a centenares de personas desahuciadas, en el paro, algunos suicidios”.

Capella también ha dicho que Rato personifica la “marca” de una España con una sociedad “corrompida y que corrompe”, que se basa en el “amiguismo y el nepotismo” y ha añadido que representa un sistema que se siente impune y que es “depredador”.

Bronca entre Rato y una diputada de ERC

"No estoy acusado como político"

Visiblemente molesto, el exminsitro imputado por la Audiencia Nacional en el uso fraudulento de las tarjetas black, ha respondido indicando: “Yo no soy un político delincuente, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que eran legales pero yo no era político. Fui político 30 años y nadie me ha acusado de nada”.

Rato remató indicando que está acusado, pero por otra causa y no como político, y con gran enfado ha aseverado: “Yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me ha insultado y moralmente es muy grave que la gente que viene aquí tenga que ser insultada”.