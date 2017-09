Planeta incluyó en las pruebas falsas contra Pérez-Dolset un banco imaginario

El secretario del Consejo de Planeta, Luis Elías, presentó en nombre de la compañía de medios una serie de documentos en los que se afirmaba que la sociedad Panareal, propiedad de Javier Pérez-Dolset, contaba con 16 cuentas bancarias en 7 bancos distintos con un saldo conjunto de 101,6 millones de dólares. Parecía una prueba irrefutable para destruir al empresario que le disputaba a la empresa catalana el control de Zed desde hacía años y, de hecho, precipitó su entrada en prisión.

¿El problema? Poco después, Pérez-Dolset presentaba al juez pruebas contundentes no sólo de que dichas cuentas no pertenecían a Panareal, sino de que muchos de los números de cuenta ni siquiera se correspondían con las numeraciones propias de estas entidades y que, para colmo, al parecer uno de los bancos señalados, FDP Bank, ni siquiera existe.

Según el paquete de documentación preparada por los letrados de Pérez-Dolset y presentada al juez, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los bancos panameños que aparecían en la documentación -Tower Bank, FPB Bank, BBP Bank, Banistmo, Credicorp y BHD- no mantienen cuentas de la sociedad Panareal. FDP Bank no parece una entidad auténtica, no tiene huella en Internet y no aparece como en ningún registro oficial hasta donde ha podido comprobar este periódico.

Los documentos aportados por el secretario del Consejo de Planeta son, ciertamente, toscos, ya que según expone esta documentación, los números de cuenta ni siquiera corresponden a las codificaciones utilizadas por los bancos respectivos. Fuentes del entorno del abogado de Pérez-Dolset, José Antonio Choclán, manifestaron a este periódico su sorpresa por una falsificación tan burda. “Ni siquiera se molestaron en buscar cuentas reales para hacer que se parecieran”, lamentan. Creen que tamaña torpeza ha podido tener algo que ver los retrasos en las comisiones rogatorias en el país caribeño con motivo de la crisis de los llamados Papeles de Panamá.

Una solución de la defensa de los Pérez-Dolset consistió en recorrer Ciudad de Panamá con un notario e intentar depositar dinero en dichas cuentas. "El cajero indicó que con ese número no existe cuenta bancaria regular ni de inversión" (Towerbank). "La joven encargada nos indicó que los depósitos (...) no era posible realizarlos porque no existen cuentas bancarias con esas numeraciones en el Banco, dado que todas inician con los dígitos 01" (Banistmo). Lo mismo con BBP Bank. Por su parte, FPB Bank, BHD International y Credicorp reconocieron en un correo electrónico y dos cartas, respectivamente, que Panareal no mantiene cuentas en las entidades.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras analizar la información y tomar declaración a Elías, puso en libertad al directivo en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. En su testimonio, Elías reconoció que la información le había llegado en un sobre sin remitente y, tras el interrogatorio, admitió que el listado le vino de la familia Saint Maló, empresarios panameños con los que Planeta estaría aliada contra los intereses de los Pérez-Dolset. La existencia de esos 101,6 millones en Panamá era clave para la investigación de Anticorrupción.

Desde el entorno de los Pérez-Dolset consideran que Elías no pudo trabajar sin el plácet de la cúpula de Planeta y responsabilizan al grupo catalán de lo acontecido. Asimismo, subrayan que mientras los medios relacionados con Planeta fueron extraordinariamente proactivos a la hora de hablar de su encarcelamiento, no lo han sido tanto cuando ha llegado el momento de comentar su excarcelamiento.

Al parecer, la sociedad Panareal es real, y está gestionada por el bufete Pedreschi&Pedreschi, pero según sus gestores nunca ha tenido cuentas corrientes en Panamá y se adquirió para un negocio que nunca llegó a materializarse.

Una querella por más de 200 millones

Tras el supuesto montaje que acabó con sus huesos en la cárcel y provocó un daño enorme a su reputación, la defensa de Javier Pérez-Dolset ha pasado al ataque y trabaja en una querella criminal contra Planeta Corporación, contra el propio Luis Elías, contra el presidente del grupo, José Creuheras, contra su consejero delegado, José Lara y contra su vicepresidente, Carlos Fernández, como autores de un posible delito de falsificación, estafa procesal y detención ilegal. En la querella pide una condena de cárcel de entre 14 y 17 años

En dicha demanda se les pide compensaciones por los daños y perjuicios causados a la familia Pérez-Dolset, después de que el propio Javier Pérez-Dolset pasase 21 días encarcelado en Soto del Real, además de las detenciones y bloqueos de cuentas de otros directivos como su hermano Ignacio.

¿El importe de los daños y perjuicios solicitados? Más del doble de los 101 millones que supuestamente escondían en dichas cuentas panameñas.

Pérez Dolset fue detenido junto con otras siete personas en el marco del operativo desarrollado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por su presunta implicación en un supuesto fraude en la liquidación del Grupo Zed.

En su declaración, Pérez-Dolset sostuvo que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 100.000 euros en una cuenta bancaria.