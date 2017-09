EDP señala a España como parte de su estrategia y evita hablar sobre Gas Natural

No hay “nada concreto” sobre una posible operación entre la portuguesa EDP y Gas Natural Fenosa. El presidente del grupo luso, Antonio Mexia, se ha desmarcado así del rumor que saltó hace unas semanas y que ambas compañías han descartado. Mexia, que ha hablado con los medios en un acto con motivo del centenario de la central hidráulica de La Malva, en Somiedo, ha declinado referirse a este posible acercamiento con el grupo que preside Isidro Fainé desde hace un año. "Las empresas han dicho lo que tenían que decir, no hay nada concreto, por eso no hay nada que decir", ha asegurado.

Durante su discurso, presidido por el rey de España, Felipe VI, y acompañado por autoridades como el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente de Asturias, Javier Fernández, el ejecutivo luso ha subrayado el compromiso de EDP con su operación en España y lo ha señalado como “parte de su estrategia”.

“La celebración de estos cien años son una muestra de la importancia de la energía en el desarrollo de la sociedad”, ha dicho Mexia. “Este proyecto para el aprovechamiento respetuoso de los recursos naturales también resume cómo nos gusta hacer las cosas y por qué esta central es importante dentro de EDP”.

El ejecutivo luso ha destacado además su “contundente” apuesta por el mercado español, “con más de 10.000 millones de euros de inversión en poco más de una década”. EDP quiere "mantener su rol en el mercado ibérico en igualdad de oportunidades y condiciones", ha recalcado Mexia.

“Casi un siglo después, otras grandes ideas continúan ayudando a nuestro grupo a ser líder mundial en energías renovables, con base aquí. Pero es necesario incorporar también al cambiante panorama actual la estabilidad para las centrales que dan respaldo a la apuesta por las renovables.