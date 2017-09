Blablacar se 'alía' con Whatsapp y prueba el envío de mensajes a usuarios

Whatsapp siempre ha sido señalado como uno de los grandes ‘enemigos’ de Blablacar. ¿La razón? La posibilidad de saltarse la plataforma de la compañía gala para comunicarse y organizarse a través de grupos de la ‘app’ de mensajería. Ahora, la compañía ha iniciado pruebas para completar comunicaciones a sus usuarios sobre reservas de viajes o cambios. De cara al futuro, estudiará si esta puede ser una herramienta para la atención al cliente.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, usuarios en España han recibido varias comunicaciones a través de Whatsapp. La compañía gala, desde un teléfono con prefijo francés, envía un primer mensaje en el que anuncia de que a partir de ese momento enviará información de los viajes a través de la ‘app’.

“Porque es más fácil, rápido y, además, es la aplicación donde la mayoría de nuestros miembros prefieren recibir sus mensajes”, asegura. El usuario, según reza la comunicación, puede volver “al sistema antiguo” comunicándolo con el mensaje ‘STOP’.

La cuenta desde la que se envía es verificada (con insignia verde), un modelo con el que Whatsapp ya está haciendo pruebas con diferentes empresas para convertir la plataforma en una herramienta para atención al cliente.

Primeras pruebas

Fuentes de la compañía confirman a EL ESPAÑOL que son unas primeras pruebas que se llevan a cabo con varios usuarios para “intentar facilitar las comunicaciones”. Hasta ahora, esos envíos se llevaban a cabo a través de SMS o correo electrónico.

Aún no tienen resultados de la efectividad de esos envíos y no tienen planes de futuro sobre cómo utilizarán la plataforma. Pese a ello, no descartan utilizar en un futuro la aplicación de mensajería como una herramienta más para la atención al cliente.

Blablacar no sólo tenía en otros jugadores del sector como Amovens sus competidores. Whatsapp era otro de ellos, pues algunos de sus usuarios decidían organizarse por medio de grupos al margen de la compañía gala con el objetivo de ahorrarse el pago de las comisiones por la intermediación.