Ryanair me ha cancelado el vuelo, ¿me corresponde indemnización?

Ryanair tiene previsto cancelar más de 2.000 vuelos en las próximas seis semanas. Según la aerolínea de bajo costo, esta medida tiene como objetivo mejorar su puntualidad, que en las primeras semanas de septiembre ha bajado desde una tasa del 90% a un 80%, algo que considera “inaceptable”.

A los 80 vuelos que la irlandesa canceló el sábado, se han sumado otras 138 cancelaciones entre domingo y lunes, dejando en tierra a alrededor de 30.000 pasajeros. El número de cancelaciones, una media de 50 vuelos diarios, supone una reducción de un 2% de los vuelos programados hasta finales de octubre. La decisión ya pesa sobre la acción de la aerolínea en la Bolsa de Londres. Este lunes caía más de un 3% a mitad de sesión.

¿Pueden cancelarte un vuelo con tan poca antelación? “La decisión de la compañía es legal, la aerolínea tiene derecho a cancelar vuelos programados cuando consideren que necesitan hacerlo. La clave está en la antelación con que lo avisan a los clientes", explica a EL ESPAÑOL Paloma Salmerón, directora de comunicación en Europa de AirHelp.

La medida que ha adoptado Ryanair no se enmarca en las circunstancias extraordinarias que recoge la normativa europea para la cancelación de vuelos, señala la directiva de la plataforma que tramita reclamaciones de los pasajeros contra aerolíneas, situación que se da cuando hay problemas de seguridad o huelgas. “En estos casos la aerolínea no tendría obligación de ningún tipo, pero esto no es una situación extraordinaria. Es una decisión que Ryanair ha tomado unilateralmente con la intención de mantener su ránking de puntualidad, por lo que están obligados a ofrecer rutas alternativas”, agrega.

¿Cómo sé si mi vuelo ha sido cancelado?

Según la información disponible en la página web de Ryanair, la aerolínea ha comunicado la cancelación de otro centenar de vuelos para este martes y miércoles. En este enlace puedes ver la relación de vuelos cancelados hasta el momento.

En el comunicado que envió el viernes, la aerolínea indicó que se pondrá en contacto con los clientes afectados para ofrecerles vuelos alternativos o el reembolso de los billetes.

¿Cuándo me corresponde indemnización?

Según el Reglamento Europeo 261, si la aerolínea avisa de la cancelación de un vuelo con más de 15 días de antelación, no tendrá que compensar económicamente al viajero. Esta normativa se aplica también para los cambios en la reserva, es decir, cuando se realiza un cambio en el día u hora del vuelo, señalan desde Reclamador.es.

"Cuando se cancela con más de dos semanas de antelación únicamente tienen que devolver el dinero del billete", señala Salmerón. "Si el aviso de cancelación se da entre 7 y 13 días, la aerolínea debe aportar un vuelo alternativo que no salga más de dos horas ni llegue más de cuatro horas más tarde que el vuelo original. Si el vuelo se cancela con menos de siete días de preaviso, la compañía tiene que ofrecer un vuelo que no salga más de una hora antes ni llegue más de dos horas más tarde que el vuelo original”.

¿Cuánto me corresponde si la cancelación es reclamable?

En el caso de que la aerolínea no ofrezca un vuelo alternativo que cumpla con estos parámetros, “sino que den a elegir otro vuelo al cliente, entonces habría derecho a compensación”.

“Si era un viaje de menos de 1.500 kilómetros, la compensación que Ryanair está obligado a pagar es de 250 euros; si el vuelo, dentro de la Unión Europea, es de más de 1.500 kilómetros, la compensación asciende a 400 euros si la persona no llega a viajar”, explica Salmerón.

Si finalmente no se viaja, las plataformas de reclamación recomiendan reclamar la compensación económica y el reembolso del billete. Reclamador.es pone como ejemplo una reubicación en otro vuelo que hace que el viaje programado deje de tener sentido porque se quería viajar en fin de semana y la aerolínea ofrece como alternativa vuelos en días laborables. "En estos casos, la aerolínea tiene el deber de indemnizar al pasajero y además devolverle el importe de la reserva", subraya.

Me ha tocado, ¿qué hago?

Salmerón, de Airhelp, indica que, en caso de verse afectado por una cancelación y que la alternativa de vuelo no convenga, el cliente debe ponerse en contacto con la aerolínea o con una plataforma que gestione este tipo de reclamaciones "y estar muy al tanto de la situación". "Algunas aerolíneas ayudan más que otras en estas situaciones", agrega.

Reclamador aconseja a los viajeros que conserve toda la documentación del viaje para poder reclamar: reserva o billete, tarjetas de embarque (original y alternativas) y tickets de los gastos que se hayan ocasionado a causa de la cancelación y que podrían reclamarse.

Respecto al monto total de las compensaciones que la aerolínea tendrá que asumir es todavía difícil de calcular, considera la directiva de AirHelp, ya que dependerá del número efectivo de vuelos que se cancelen, así como de pasajeros que finalmente no puedan cambiar el vuelo que tenían previsto. “No han dicho cuántos vuelos serán cancelados efectivamente y no sabemos el preaviso con que anunciará a sus pasajeros”, apunta.