Uber España espera cerrar 2017 en beneficios y descarta abrir en Barcelona

Nuevas oficinas de Uber para el Sur de Europa en The Cube.

Uber espera cerrar el año 2017 en beneficios en el mercado español. Así lo ha asegurado hoy Juan Galiardo, el nuevo director de Uber en España, durante la inauguración de las nuevas oficinas en Madrid. Un acto en el que la compañía tecnológica ha anunciado el lanzamiento de precios fijos y ha descartado la apertura en Barcelona por la escasez de licencias.

"Hoy por hoy, imputando todos los gastos, incluidos los que nos corresponden por el desarrollo tecnológico generado fuera, somos rentables... Esperamos cerrar el año así", explica Galiardo.

Su facturación completa es una incógnita (en el año 2015, último disponible en el Registro Mercantil, declaró 1,2 millones de ingresos). Y lo es por la estructura fiscal con la que cuenta la empresa tecnológica, que tiene su centro de operaciones en la matriz holandesa. La filial española sólo factura por servicios de marketing y promoción a esa sociedad radicada en Países Bajos.

Precios cerrados y sin lanzamiento en Barcelona

Al margen de la rentabilidad, Uber ha lanzado su nuevo sistema de precios cerrados para sus viajes en el servicio de vehículo con chófer (VTC). Hasta ahora, los usuarios conocían antes de contratarlo un rango de lo que le costaría. Ahora lo han cerrado. ¿El objetivo? Competir con Cabify, que cuenta desde hace tiempo con este sistema.

¿Cómo han establecido este sistema (estará activo a partir del 22 de septiembre)? Se mantienen los tres factores que determinan el precio: kilómetros, minutos y un precio mínimo. El coste mínimo se ha elevado de 5 a 5,50 euros, lo que, según ha explicado Galiardo, permitirá un crecimiento de ingresos para los conductores. El precio por kilómetro se ha elevado de 1,15 a 1,25 euros, mientras que el relacionado con el tiempo se ha reducido un 50%. "Con este sistema aumentamos ingresos por conductor y reducimos el 5% el importe por viaje", ha defendido el directivo.

Aunque se mostrarán sin rangos a los usuarios, la compañía mantiene su estrategia de precios dinámicos -incrementa el precio cuando la demanda crece-. Aseguran que hoy por hoy, menos del 5% de los viajes tienen este precio dinámico.

Más allá de los precios, la compañía ha confirmado que, al menos por ahora, no se plantean abrir su servicio de movilidad fuera de Madrid. ¿Por qué no en Barcelona? Entienden que no hay suficiente densidad de licencias (algo menos de 1.000 permisos activos, según ha asegurado el directivo), pese al incremento de la demanda (de acuerdo a las cifras de la empresa, más de medio millón de usuarios abrieron la aplicación durante los meses de verano).

Más de 10.000 licencias de VTC

¿Cómo ve Uber el mercado de licencias VTC? Galiardo ha insistido en que la compañía espera que lleguen al mercado por vía judicial unos 10.000 permisos más en los próximos años. ¿Qué tiene que decir ante el mercado secundario, en el que una de esas licencias se cotiza a más de 60.000 euros? "Para acabar con la especulación, hay que abordar la liberalización", ha apuntado.

Sobre las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Fomento, la compañía no se ha querido pronunciar de manera oficial pues, según ha insistido, se encuentra en una fase preliminar.

UberEATS lanzará en tres ciudades en 2018

Uber tiene hoy activo otro segundo negocio: la entrega de comida a domicilio con UberEATS. Tras su cierre en Barcelona en noviembre de 2015, la compañía lo 'resucitó' en Madrid. Hoy por hoy cuenta, según ha explicado su servicio, Manel Pujol, con más de 700 restaurantes asociados.

Ante la evolución del mercado, la compañía va a acelerar en su expansión. En estos últimos meses del año, la división estudia una ampliación a tres nuevas ciudades. "No las tenemos escogidas", ha incidido el directivo. Ha nombrado, como probables, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Esta expansión coincide con un momento muy complejo en este segmento, tras la huelga convocada en uno de sus más directos competidores, Deliveroo. ¿Cómo lo afrontan? Pujol ha asegurado que hoy por hoy los autónomos son minoría frente a las empresas de flotas. Es con estas con las que se llegan a acuerdos particulares donde se incluye la disponibilidad, la cobertura, ect.

Pero, ¿cómo es su relación con esos autónomos? Pujol ha insistido en que cuentan con un sistema de precios abiertos y una relación flexible -no hay horas mínimas-. "Es una relación bastante sana; nunca hemos entrado en un tipo de relación en la que les ofrecemos unas garantías y creamos una relación de dependencia", ha asegurado.