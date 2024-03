Nadal - Alcaraz, tenis en directo: el partido más esperado en Las Vegas

Las Vegas. Domingo 3 de marzo. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se vuelven a ver las caras en una pista de tenis. Casi dos años han tenido que pasar para que los dos grandes exponentes del tenis español -pasado, presente y futuro- protagonicen de nuevo este duelo de generaciones.

No es una simple exhibición. La plataforma Netflix emitirá el partido para todo el mundo y no se puede asegurar que esta no vaya a ser la última vez que Nadal y Alcaraz se enfrenten, al menos con ambos en activo. El escenario de Las Vegas lo hace todavía más atractivo a unos días del Masters 1.000 de Indian Wells.

Hasta la fecha han jugado tres partidos oficiales el uno contra el otro, ganando Rafa dos y Carlos uno. Las lesiones de Nadal en el último año han impedido al aficionado disfrutar más veces de este duelo, pero ahora llega esta exhibición -que ya se canceló en 2023- para saciar las ganas.