Alcaraz - Nishioka, el Master de París de tenis en directo | Resultados y estadísticas del partido

Carlos Alcaraz, que recientemente recibió el trofeo que le acredita como número 1 del ranking de la ATP, se enfrenta al japonés Yoshihito Nishioka, 38 en el circuito masculino del tenis, en la primera ronda del Masters 1000 de París-Bercy.

El objetivo del tenista de El Palmar es acabar el año como número 1, pero esto es algo que no le obsesiona demasiado. "Hay otros grandes jugadores que tienen oportunidad de adelantarme (en la clasificación), no me lo tomo como una presión y sí como un aliciente para mostrar mejor tenis y seguir creciendo", dijo en la previa del partido.

Sigue en vivo, desde las 15:30 de hoy miércoles 2 de noviembre de 2022, el partido de primera ronda del Master 1.000 de París entre Carlos Alcaraz y Yoshihito Nishioka. Gracias a la narración de EL ESPAÑOL podrán conocer al momento, punto por punto cómo transcurre en encuentro y los datos estadísticos de ambos tenistas.

