Rybakina - Jabeur, hoy en directo | final Wimbledon 2022, partido de tenis en vivo

Pese a todos sus esfuerzos por evitar que los rusos jugaran en Wimbledon, en la final de este sábado en el All England Lawn Tennis Club habrá una tenista nacida en Moscú. Elena Rybakina, nacionalizada kazaja, pero de origen ruso, sorprendió este jueves a la rumana Simona Halep (6-3 y 6-3) y jugará su primera final del Grand Slam británico frente a la tunecina Ons Jabeur.



La kazaja, que nunca había pasado de cuartos de final de un Grand Slam pulverizó a Simona Halep que llegaba aquí con una racha de doce partidos sin perder en Wimbledon. La rumana no conocía la derrota en el All England Club desde la edición de 2018, puesto que ganó la de 2019 y no se presentó por lesión a la del año pasado (la de 2020 se suspendió por la pandemia).

Por su parte, la tunecina Ons Jabeur es la primera tenista, hombre o mujer, de su país en una final de Grand Slam y también la primera en conseguirlo siendo del norte de África o árabe.



Jabeur es una tenista más versátil, más "maga" y que se ha beneficiado de la sencillez de su camino. Apenas ha perdido nueve servicios en seis encuentros y al resto ha estado impecable, ganando el 50% de los puntos jugados con el servicio de su rival.

El encuentro de este sábado será el cuarto de la rivalidad Jabeur - Rybakina, con ventaja en el cara a cara para la tunecina, que venció en Dubai y Chicago, ambas en 2021, mientras que la kazaja se quedó su primer enfrentamiento en Wuhan 2019.

El encuentro puede verse en televisión a través del canal Movistar #Vamos en Movistar+. El encuentro entre Jabeur y Rybakina será el único que se dispute hoy en la pista central del All England Lawn Tennis Club y dará comienzo a las 14:00. Además puede seguirse a través de la cobertura en directo de EL ESPAÑOL.

Sigue en vivo cómo va el partido de tenis de Wimbledon 2022 entre Jabeur - Rybakina.

Sigue los temas que te interesan