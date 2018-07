Rafa Nadal explica por qué perdió contra Djokovic en Wimbledon

“Llegamos aquí y todo lo que podamos hablar o analizar, lo podemos decir, pero nos estaríamos mintiendo a nosotros y a la gente. La realidad es que es deporte, que todo se decide por muy poca cosa. Ha sido un gran partido. Creo que hubo un nivel fantástico de tenis por ambas partes y que fue un gran espectáculo para los aficionados. Llegados a un punto, todo se decide por muy poco. Mantuve un nivel de intensidad, concentración y tenis muy alto durante mucho tiempo. Quizás, he tenido casi más opciones que él en el quinto set, pero hoy no ha sido el día de ganar”.

En la derrota, Rafael Nadal explica sin tapujos por qué Novak Djokovic jugará este domingo la final de Wimbledon contra Kevin Anderson mientras él está volando de vuelta a Mallorca para empezar sus vacaciones. Durante la quinta manga del duelo, que se estira 5h21m, el español deja escapar cinco pelotas de break para haberse abrazado a la victoria. Nole, que juega un poquito peor y no tiene tantas oportunidades, gana porque sabe aprovechar mejor las ocasiones que se fabrica.

“Hoy fue otra batalla que quedará para la historia”, aseguró el mallorquín sobre el cruce con el serbio, que ahora domina el cara a cara por 27-25. “El mayor desafío es que estoy jugando ante uno de los mejores jugadores de la historia, y algo similar será para él”, añadió. “El respeto que nos tenemos es muy alto porque hemos jugado muchas veces en los mayores escenarios y hemos compartido grandes momentos en pista”, prosiguió Nadal. “Está claro que no estoy contento con el resultado final, pero estoy contento con ser parte de este partido, que ha sido fantástico. Estoy satisfecho por la manera en la que he competido, he jugado, he luchado y me he entregado, pero hoy ha sido para el rival”.

El pase a la final de Wimbledon proclamó la vuelta de Djokovic al encuentro decisivo en un escenario del máximo prestigio por primera vez desde el verano de 2016 (Abierto de los Estados Unidos) y demostró que el serbio está para pelear por todo contra todos, lo que ocurrirá de ahora en adelante. Olvidado un año negro, en el que le ha ido de problema en problema, Nole ha encontrado otra vez el camino para llegar hasta el sitio que le corresponde.

“Está en la final de Wimbledon, está a punto de ganar Wimbledon”, dijo Nadal sobre el campeón de 12 grandes. “Creo que el problema es que vosotros [los periodistas] y nosotros seguimos confundido por lo mucho que hemos ganado nosotros tres [Federer, Nadal y Djokovic]. Está en la final de Wimbledon otra vez, no estamos hablando de si está recuperado o no, es que está en la final de Wimbledon”, insistió el campeón de 17 grandes. “No hay que buscar más allá de eso”.