San Silvestre Vallecana 2023: análisis del recorrido, secretos y consejos de cada tramo de la carrera popular

Consejos para correr

7. Alimentación La carga alimentaria de cara a la carrera se antoja muy relevante. Evitar los típicos atracones navideños para que no pasen factura durante el recorrido es algo clave. Por ello, cada uno debe de controlarse antes de afrontar los diez kilómetros que la componen. Si no puede volverse en su contra durante la carrera.

Hora de salida

Categorías

Un año sin excusas

"No hay excusas. Año tras año lo llevamos diciendo, pero es que este año lo queríamos demostrar. Damos todas las opciones para correr la carrera, no solamente el propio día 31, que es una fecha complicada para que venga una persona de fuera a correr la carrera en Madrid. Tenemos el formato virtual donde cualquier persona de fuera de Madrid, incluso fuera de España pueden participar. Compañeros nuestros de Holanda lo hacen", explica Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden .

El Pack Runner

Recogida en feria: La recogida del chip/dorsal y la camiseta tendrá lugar en Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde. Avda. Ciudad de Barcelona, 162 (Posterior) 28007 Madrid, de 10:00 a 21:00 horas desde el 26 al 30 de diciembre de 2023. El día de la prueba no se puede recoger el chip/dorsal.

La inscripción es personal e intransferible. Solo en caso de lesión grave del titular de la inscripción, y tras presentar este justificante médico, se podrá cambiar la titularidad del dorsal a otra persona designada por el corredor lesionado. En ningún caso se devolverá el dinero de la inscripción.

Entrega en domicilio: Si has elegido esta opción el pack te llegará al domicilio que has indicado en la inscripción a partir del 1 de diciembre. Los envíos no se hacen por fecha de inscripción, se realizan por temas operativos en función de: talla de camiseta elegida, peninsular o no. Aquellas inscripciones formalizadas a partir del día 22 de diciembre no se asegura que puedan llegar antes de la carrera del día 31 de diciembre.

En el pack Runner recibirás además de la camiseta, el chip/dorsal, pulsera de guardarropa que hayas elegido y la pulsera de acceso a cajón de salida en el caso de que quieras correr la Carrera Popular. Este servicio tiene un coste extra de 5€ que se sumará al coste de la inscripción.