Danny Green, que acaba de terminar contrato con los Lakers y ha ganado el anillo de la NBA, ha hablado sobre el inicio de la próxima temporada. Cree que si se hace en diciembre no se podrá ver a LeBron James de inicio.

"Es agotador hacer eso. Si quieren comenzar tan pronto, yo no esperaría ver allí a LeBron. Tenemos muchos veteranos en el equipo, no es que tengamos muchos jóvenes. Creo que la mayoría de los muchachos no quiere estar ahí", ha dicho en The Ringer.