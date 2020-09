Renault quiere que Fernando Alonso se suba al monoplaza ya en 2020

La escudería Renault ilusiona y Fernando Alonso tiene ganas de subirse al RS20. Y no es descabellado. Todas las cartas se van poniendo de cara para que el piloto español pueda subirse al coche de este año en el test posterior al Gran Premio de Abu Dabi 2020. Así lo ha señalado el jefe de la escudería Cyril Abiteboul, en unas declaraciones que recoge Motorsport.com.

"Inicialmente el planteamiento de Alonso fue 'yo conduzco cuando me toque'. Pero ahora tengo la sensación de que él está realmente con ganas de subirse incluso al coche actual. Así que estamos buscando la oportunidad de hacerlo, pero siendo muy sensatos", ha dicho Abiteboul, que descarta que su regreso a un monoplaza se producza en unos entrenamientos libres.

Y continuó: "Así que no estoy hablando de ninguna FP1 porque francamente no necesita eso: no necesita la exposición de la FP1. Y nosotros necesitamos claramente la oportunidad de configurar todo. Pero nos gustaría verle en el coche porque puedo sentir que tiene hambre de ello".

Necesita el OK de la FIA

Aunque para ver a Alonso en el RS20, Renault -que la próxima temporada pasará a llamarse Alpine- necesita el OK de la FIA. Para que el bicampeón del Mundial de F1 pueda estar en la prueba de Yas Marina se necesita una aprobación que le exhima de una regla vigente: "Salvo aprobación de la FIA, los pilotos que se pueden seleccionar para este propósito no deben haber competido en más de dos carreras de F1 a lo largo de su trayectoria", se lee en el artículo 10.5 b) del reglamento deportivo 2020.

Fernando Alonso, con los colores de Renault Instagram (@fernandoalo_oficial)

Es decir, la jornada de test de Yas Marina, opcional y con los monoplazas actuales, está únicamente reservada para pilotos jóvenes: "Tenemos que ver si puede hacerse en base a los criterios de la prueba. Así que estamos hablando con la FIA sobre ello", ha dicho al respecto Cyril Abiteboul.

Crece el optimismo en Renault

El jefe de Renault también mira con más optimismo al futuro de la escudería con Fernando Alonso: "Al principio, para Alonso todo era mucho más a largo plazo. Era ir a por todo en 2022 y olvidarnos de 2021. Pero al ver que estamos empezando a tener batallas interesantes en la pista, Fernando huele sangre: de manera positiva. Quiere ver qué puede exprimir", reiteró sobre sus ganas de subirse al coche.

Los buenos resultados del equipo francés esta temporada han generado expectativas de cara a lo que pueda venir en 2021, cuando antes se daba como un año de prueba y se ponía el foco en 2022. En 2020, Renault ha demostrado que puede volver a luchar por los podios, habiéndose quedado ya Ricciardo cerca de ello, y crecen las ganas por ver a Alonso de vuelta en el Gran Circo.

[Más información: Fernando Alonso recupera la ilusión: Renault avanza rápido y espera ansioso el aterrizaje del asturiano]