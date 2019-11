Ferrari está que echa chispas. La relación entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel está generando una tensión que no favorece a la escudería. La polémica acción durante los últimos compases del Gran Premio de Brasil, les obligó a abandonar y provocó un tremendo enfado con consecuencias sobre los pilotos.

Ralf Schumacher analizó la situación por la que está pasando Ferrari en 'Speed Week' y consideró que habrá una discusión interna dura porque Binotto está cada vez más bajo presión. Además, afirmó que la escudería tiene "otras preocupaciones que ver a sus dos pilotos discutiendo constantemente". "Creo que ambos tienen la responsabilidad de evitar esto, ya que son lo suficientemente maduros para hacerlo", confesó.

También reconoció que lo esta está sucediendo es "lo suficientemente grave" como para que si no mejora y continúa sin haber "reglas claras de compromiso", Ferrari podría pensar en "cambiar algo".

Charles Leclerc y Sebastian Vettel conversan durante el GP de Japón de Fórmula 1 REUTERS

“Creo que lo que está sucediendo es lo suficientemente grave como para que si no mejora, si no hay reglas claras de compromiso, Ferrari podría pensar en cambiar algo. Merece un debate interno intenso. "Si Binotto puede asegurar que este tipo de incidentes no se repitirán, las cosas irán bien", agregó.

"Si no solucionan, deberán usar mano dura en Ferrari. Será muy difícil para ambos, pero especialmente para Sebastian. Si no pueden encontrar una solución, está claro que el futuro de Ferrari está con Leclerc, no con Vettel", concluyó.

