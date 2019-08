Toto Wolff, jefe de Mercedes, desvela su equipo perfecto con Alonso a la cabeza

Toto Wolff, actual jefe de equipo de Mercedes en la Fórmula 1, ya tiene en mente cual podría ser el proyecto de futuro de la escudería para el año 2020. En una entrevista para Motorsport-total, el austriaco ha puesto tres nombres sobre la mesa: "Tres coches: Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton".

La especulación se ha disparado al ver como Valtteri Bottas, actual piloto de la escudería, se ha quedado fuera de los planes de Toto Wolff. El finlandés está cuajando sin ninguna duda su mejor temporada en el Mundial de Fórmula 1, pues se mantiene segundo en la clasificación por detrás de Hamilton, pero sigue sin ser capaz de dar el salto hacia el liderato. Por ello, el equipo se mantiene en duda sobre su continuidad.

Por otra parte, Wolff ha desvelado que todo quedará resuelto tras la disputa del Gran Premio de Hungría. También puso el foco sobre Max Verstappen, actualmente en la escudería de Red Bull, y desveló que no se ha producido ningún contacto entre ambos para despejar las dudas sobre su futuro: "No sé nada al respecto. No hablé con Max sobre el próximo año y me gustaría continuar como el año pasado".

Verstappen en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. REUTERS

Alonso, en el punto de mira

A pesar de ello, el gran foco de atención reside en la figura de Fernando Alonso y su probable regreso a la élite del mundo del motor. El piloto asturiano tiene en mente su próximo compromiso del Rally Dakar, pero desde Italia desvelaron que incluso podría volver a la Fórmula 1 esta misma temporada, siendo el equipo de Red Bull el que partía con ventaja. Aun no hay nada resuelto, pero el español sigue en el ojo del huracán a la espera de saber si tendrá sitio asegurado para este curso o para el inicio del siguiente.

[Más información: Fernando Alonso puede volver a la Fórmula 1: ocuparía un asiento esta misma temporada]