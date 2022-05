Dmitrenko, la deportista que es el arma secreta de Ucrania en la guerra: "Rusia no tiene opciones"

Ucrania sigue resistiendo en la invasión de Rusia. Lo está haciendo teniendo a deportistas como protagonistas. La biatleta de 22 años Kristina Dmitrenko se sumó a los cientos de atletas ucranianos que se levantaron para defender a su país. La campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud cambió el rifle deportivo, con el que acertaba en las dianas durante las competiciones, por una ametralladora real. Se ha convertido en una experta tiradora para el ejército.

Los biatletas se están convirtiendo en esenciales para la defensa de Ucrania. Hace tiempo, la referencia de este deporte en el país, Dmitry Pidruchny, fue el primero en anunciar que se unía a las filas del ejército. El deportista de 30 años sirve en la Guardia Nacional de Ucrania en Ternopil. Una gran parte de deportistas está tratando de defender su patria, aunque la mayoría de ellos solo pueden formar parte de servicios que ayudan a civiles por su falta de experiencia con armas.

Una medallista mundial en esta disciplina y olímpica en Pekín 2022 también está en las filas del ejército. Anastasia Merkushina anunció que se incorporaba al Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania en Ternopil. Esta es una de las regiones del oeste de Ucrania y es fundamental que la resistencia no decaiga en busca de proteger la invasión sobre Kiev. Dmitrenko también se ha sumado para frenar al invasor ruso en su Chernígov natal.

Los deportistas tienen una ventaja a la hora de sumarse a la defensa de Ucrania sobre la invasión de Rusia: su preparación física. Los biatletas, como todos los profesionales que emplean armas para el desarrollo de su actividad, suman además destreza al disparo. Dmitrenko aparcará la carabina con la que dispara contra la diana para coger un arma real y usar su destreza que le ha llevado a ser una gran promesa de este deporte a sus 22 años para frenar los avances rusos.

El Día de San Valentín, 14 de febrero, Kristina y su equipo llegaron al campo de entrenamiento en los Cárpatos para prepararse para las rondas clasificatorias en Suiza. Después de eso, tenían competiciones programadas en Italia. Pero en la mañana del 24 de febrero, Dmitrenko fue despertada por un amigo que la informó sobre el ataque ruso y el comienzo de la guerra. Desde entonces todo quedó en el olvido y solo se preocupó de volver a casa para poner a su familia a salvo.

Horror en Chernígov

Amigos de su Chernígov natal, así como de Kiev, enviaron a la joven fotos del horror que tuvieron que soportar: "Todos sabíamos perfectamente que era imposible regresar a casa, por lo que nos llegaba". Al mismo tiempo, Kristina estaba preocupada por su abuelo. Durante todo este tiempo estuvo escondido en un refugio antibombas. La biatleta admite que nunca hubiera pensado que una guerra así podría comenzar en su país.

En cualquier caso, Dmitrenko no teme a los rusos cuando empuña su arma. "Disparo hábilmente, los invasores no tienen ninguna oportunidad. He cambiado por un tiempo mi rifle de biatlón por una ametralladora. Pero no importa qué arma tenga en mis manos, ya esté en competición o en el ejército, me mantendré con la misma firmeza. Pienso seguir en pie contra el enemigo hasta el final para conseguir la victoria", relata en la publicación del ente gubernamental ucraniano.

El pasado 3 de marzo, las fuerzas aéreas de Rusia lanzaron varios ataques aéreos contra zonas residenciales de Chernígov dejando decenas de edificios convertidos en escombros y cientos de personas sin hogar. Según informó el Gobierno regional, enviaron al menos ocho proyectiles provocando un caos total en una ciudad de 290.000 habitantes situada cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia. El número de fallecidos en este ataque en un primer momento fue de 47 personas.

Dmitrenko no es la única joven deportista prometedora de esta localidad. Andrii Ponomar es el campeón nacional y también el más joven en la salida del Giro 2022. El ciclista de 19 años lleva ilusionando en ciclismo mundial desde la etapa júnior. Él vive todo esto desde la distancia, ya que está disputando la corsa rosa en estos días. Aún así, el corredor no puede parar de pensar lo que estaba ocurriendo en el este de Ucrania. Allí tiene familiares y esto le obligó a parar durante varias semanas.

