Real Madrid - Barcelona, en directo el Clásico

Actualizar 14.58 h. FINAL Con la crónica de Daniel Calle desde el campo, despedimos este directo. Ha sido un placer acercaros uno de los mejores partidos que se pueden ver en el fútbol mundial. Nos leemos en próximas ocasiones. ¡Un saludo y felices fiestas! 14.56 h. FINAL "No descarto antes ni ahora al Madrid para La Liga. Quedan muchos puntos", declara Iniesta a pesar de todo. "En la segunda parte, el equipo se ha encontrado mucho más cómodo. Estamos felices de volver a ganar en un campo como este. El Madrid es uno de los mejores equipos y eso hace que no lo descartemos en la pelea para La Liga", añade también. 14.54 h. FINAL Mala imagen de un Madrid muy combativo en la primera mitad y totalmente carente de ideas tras el descanso. "Siempre molesta perder, además con este resultado. Tenemos que mejorar", resume Varane en los micrófonos de Bein Sports. 14.52 h. FINAL ¡SE TERMINÓ EL CLÁSICO! Duro rapapolvo del Barça al Madrid en el Santiago Bernabéu para sentar una distancia muy peligrosa en la Liga: 14 puntos (0-3). Luis Suárez, Messi de penalti y Aleix Vidal marcaron los goles azulgranas en una segunda parte azulgrana arrolladora. 14.50 h. SEGUNDA PARTE ¡GOOOOOLLL DEL BARÇA! ¡GOL DE ALEIX VIDAL! 0-3 tras una combinación entre Messi y Busquets que termina con este tanto para sentenciar aún más el duelo. Minuto 92. 14.48 h. SEGUNDA PARTE Tres minutos de descuento. Y otro tiro de André Gomes que se va a la grada. Todo visto para sentencia. 14.45 h. SEGUNDA PARTE Amarilla para Busquets tras una entrada sobre Marcelo. No jugará ante el Levante. 14.45 h. SEGUNDA PARTE Messi también lo intenta. El partido se muere y el Barça va a encontrarse con una situación muy favorable en la Liga: 14 puntos de distancia con su máximo rival. 14.42 h. SEGUNDA PARTE Otra llegada muy fácil del Barça, culminada con un disparo de André Gomes que se fue alto. Cinco minutos, más el añadido, para que esto se acabe. 14.41 h. SEGUNDA PARTE Se marcha Paulinho y entra André Gomes en el Barça. 14.40 h. SEGUNDA PARTE Otra protesta del Madrid, posible mano del Barça y tarjeta amarilla por protestar para Marcelo. Minuto 82 ya... y fuera de juego tras una buena acción entre Modric y Ramos. 14.37 h. SEGUNDA PARTE ¡SEMEDO! Otra buena ocasión del Barça y otra buena aparición de Navas para evitar el 0-3. Los porteros, muy protagonistas en ambas áreas. 14.37 h. SEGUNDA PARTE Otro buen disparo de Bale, lejano y detenido con cierta dificultad por Ter Stegen, al que se le escapó la pelota. El galés ha salido con ganas. 14.35 h. SEGUNDA PARTE ¡BALE! Ter Stegen detiene la ocasión más clara del Madrid en esta segunda parte. Lo intentan un poco más los locales en estos últimos minutos. 14.34 h. SEGUNDA PARTE Nelson Semedo entra en el Barça por Andrés Iniesta. En el Madrid, hace unos minutos, se agotaron los tres cambios al entrar Bale y Asensio por Kovacic y Casemiro. Pitos para Iniesta al ser sustituido, lo nunca visto. Minuto 76. 14.32 h. SEGUNDA PARTE Los jugadores del Madrid piden mano del Barça de forma muy airada a Sánchez Martínez. El desquicio en las filas locales es evidente: las llegadas de la primera parte han desaparecido y los blancos casi no se están haciendo notar. 14.27 h. SEGUNDA PARTE ¡MESSI! Keylor Navas ha salvado el tercero del Barça, dueño y señor del Clásico en estos momentos. El Madrid totalmente perdido a punto de llegar al 70. 14.25 h. SEGUNDA PARTE "El Barcelona ganando en el Bernabéu de la manera que tanto criticó: sin posesión y con pegada. Valverde ha sabido hacer práctico al Barça. Ese es su gran éxito. Viendo este Clásico, ¿de verdad el problema del Real Madrid está en la portería? En el fútbol se gana con el GOL. Al Madrid le falta mucho gol". Daniel Calle en el Bernabéu. 14.23 h. SEGUNDA PARTE Entra Nacho en el Madrid; se va Benzema. Cambio de planes de Zidane tras la roja de Carvajal 14.22 h. SEGUNDA PARTE ¡GOOOLLL DEL BARÇA! ¡GOL DE MESSI! 'La Pulga' transforma el penalti en el 64 y el Barça se pone 0-2. El partido cada vez se pone más feo para el Madrid, que además acaba de quedarse con 10 tras la expulsión de Carvajal.