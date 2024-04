El fracaso de Xavi en el Barça y el giro de guion: cumbre con Laporta y un cambio de discurso

Muchas cosas han cambiado en Barcelona durante la última semana. Se ha pasado del éxtasis más absoluto a un golpe de realidad, uno de esos que más duelen. No solo por inesperado, sino que ha puesto decir adiós de un plumazo a todo lo que aspiraban. No habrá más Champions League y frente al Real Madrid cavaron su tumba en liga, aunque todavía no sea matemático.

La remontada del Real Madrid en El Clásico ha provocado un debate generalizado en la Ciudad Condal sobre el futuro del club. Muchas cosas necesitan cambiar para poder aspirar a los principales títulos, algo que no se ha logrado conseguir esta temporada. Vivieron durante mucho tiempo en el alambre y terminaron cayendo al precipicio, pero sin cuerda de seguridad, esa que les había sostenido en numerosas ocasiones este curso.

Una de las principales figuras sobre las que pasa el futuro del FC Barcelona es Xavi Hernández. El técnico culé anunció se marcha del club en diferido. Todo hacía indicar que era una decisión inamovible, algo que consideró en numerosas ocasiones tras ser preguntado por su salida, pero parece que el de Terrasa ha comenzado a cambiar de opinión.

[Xavi Hernández y su mal perder: el reflejo de un entrenador desquiciado y una promesa incumplida]

La derrota frente al Real Madrid dejó unas declaraciones incendiarias de Xavi por la actuación arbitral, nada raro hasta ahí pues han sido una constante durante todo el año. Sin embargo, hubo un detalle que dejó claro que su futuro quizás no está tan lejos del Barça como muchos esperaban.

"No es momento para hablar de esto", espetó tras ser preguntado por su salida a partir del 30 junio. Curiosamente, dejó a un lado su contundencia para mostrarse más enigmático de lo habitual. No quiso ser claro y dejó abierta una pequeña rendirse a la que aferrarse para seguir en el cargo.

Xavi le pide explicaciones al cuarto árbitro durante el partido. EFE

Reunión con Laporta

Poco después de conocerse la derrota contra el Real Madrid en El Clásico, se ha filtrado que Xavi tendrá una reunión con Joan Laporta para abordar su futuro. El presidente del conjunto culé siempre se ha mostrado predispuesto a continuar con el entrenador en el banquillo.

La continuidad de Xavi supondría un alivio para Laporta. El conjunto culé ha estado inmerso en la búsqueda un entrenador para la próxima temporada, pero tan solo ha habido un candidato que se haya postulado firmemente: Rafa Márquez. El técnico del filial es la opción más consistente para tomar las riendas ante la imposibilidad de firmar a otro de más categoría.

Se llegó a soñar con nombres como Mikel Arteta o Jürgen Klopp, pero la realidad es que muy pocos están predispuestos a tomar las riendas de un club cuyo futuro es más bien incierto, de ahí que Laporta siempre haya preferido continuar con Xavi como entrenador.

Laporta y Xavi Hernández EFE

Además, otro que también había convencido como Hansi Flick no parece que esté cerca de firmar. Sus pretensiones salariales pondrían en compromiso el 'fair-play financiero', por lo que casi queda descartado.

Para ello, la principal arma de Laporta es la de convencer a Xavi mediante promesas. El técnico culé quiere asegurarse varios fichajes de cara al verano y el presidente culé está dispuesto a hacer un esfuerzo este verano, otra vez más, para complacer al que ve cómo técnico ideal del FC Barcelona.

La semana que viene con la cumbre entre Laporta y Xavi es vital. Gran parte del futuro del club quedará ligado a lo que ocurra en ella y muchas cosas podrían quedar claras, lo que resolvería muchas incógnitas y, a lo mejor, obligarían a poner un plan B en marcha.

[Laporta exige las imágenes del gol fantasma y amenaza con pedir la repetición de El Clásico]

Cambio de guión de Xavi

El pasado mes de enero Xavi Hernández se mostró muy tajante sobre su continuidad en el club. Su idea era inamovible y quería marcharse del Barça tras considerar que su etapa había llegado a su fin tras caer frente al Villarreal. En aquel momento explicó que era una decisión ya tomada, pero curiosamente había renovado hace tan solo unos meses.

Sin embargo, cambió de parecer rápidamente y decidió dar el paso a un lado. Las malas relaciones con Deco parecieron ser un añadido más decir adiós al club y a eso hubo que añadirle la escasez de fichajes el pasado verano cuando se habían anunciado llegadas de la talla de Bernardo Silva. Solo Gündogan pareció cumplir sus expectativas.

La buena sintonía que el de Terrassa mantiene con el presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, quienes han abogado públicamente por su continuidad como entrenador, y la evolución que siente que ha tenido el equipo en los últimos meses podrían hacer cambiar a Xavi de opinión.

En cualquier caso, todo dependerá del proyecto deportivo que el club le ofrezca para seguir y que estará condicionado un año más por las reglas del 'fair-play' financiero. Aunque ya no es tanto la cantidad que el Barcelona pueda invertir en fichajes como atender alguna de las peticiones específicas de Xavi para reforzar la planilla. Algo que no sucedió esta temporada, cuando, por ejemplo, pidió a Martín Zubimendi como relevo de Sergio Busquets en el pivote defensivo.