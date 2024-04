El Clásico deja sentenciada La Liga para el Madrid: el Barça no mordió y Bellingham cantó el alirón

Real Madrid

Bellingham, que llevaba unos partidos más desaparecido, deja sentenciada La Liga con un gol en el minuto 91. Su tanto en el descuento decidió un Clásico en el que el Barça no pudo sacar provecho de los efectos de la paliza física blanca en la Champions. El Real Madrid, con una ventaja de 11 puntos en el liderato, empieza a cantar el alirón. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-2 FC Barcelona]

El partido no tuvo un dominador claro hasta que, a quince minutos del final, el Madrid empataba y se lanzaba a por la victoria. Arriesgó el equipo de Ancelotti, al que el empate ya le dejaba de cara lo que queda de Liga. El espíritu del club blanco obliga a estas cosas y, más aún, en una semana tan especial tras los penaltis contra el Manchester City.

El Barça se adelantó hasta en dos ocasiones, primero en un córner que cabeceó Christensen y que respondió Vinicius con un tanto de penalti, y luego con un gol de Fermín al que apenas cuatro minutos después replicó Lucas Vázquez. El futbolista gallego, además de hacer el 2-2, forzó el penalti del primer gol de su equipo y asistió en el tercero. Bellingham, que no renuncia al pichichi y tiene el clutch para aparecer en los momentos más decisivos, castigó en el descuento.

El Santiago Bernabéu se engalanó para El Clásico y estrenó su espectacular videomarcador 360º, la última de sus joyas que le quedaba por enseñar; pero el inicio del partido no fue lo que podían esperar sus aficionados. El Madrid arrancó mal, con mayor determinación del Barça para llegar a la portería rival, y ocurrió lo peor para el líder.

Sólo seis minutos tardó en adelantarse el conjunto culé. Mientras que el City lanzó 18 córners el otro día y el Madrid los defendió todos bien, el Barça marcó en el primero que tuvo. Midió mal Lunin en la salida y Christensen anotó el 0-1 de cabeza. El portero ucraniano falló como en la ida de los cuartos contra el equipo de Pep, mostrando inconsistencia cuatro días después de ser el héroe en Mánchester.

Por suerte para Lunin, el Madrid reaccionó. Los blancos empezaron a robar siempre el balón en campo del Barça y fueron generando peligro. Hasta que en el minuto 17, Lucas Vázquez gambeteó y forzó un penalti. El futbolista gallego realizó una gran jugada individual sobre la línea de fondo, regateándose primero a Cancelo y cayendo ante un Cubarsí que dejó el pie abajo. Lanzó Vinicius, que no participó en la tanda de Champions, y marcó el que es ya su séptimo gol en los Clásicos.

El gol fantasma de Lamine

Con el empate de vuelta, el partido pasó a tener un ritmo raro. El Madrid controlaba el juego, pero sufría mucho cuando le atacaban a balón parado. Cada córner tensaba al aficionado blanco y en uno de ellos casi llegó el 1-2. Fue un gol fantasma. Lamine Yamal se anticipó y remató de tacón en el primer palo. Lunin la sacó, pero quedó la duda de si era sobre la línea o con el balón completo dentro de la portería.

El colegiado Soto Grado junto a Lewandowski y Bellingham durante la revisión del VAR Reuters

Sin la tecnología de la línea de gol -que se negó a pagar LaLiga a la FIFA y de la que sí gozan otros campeonatos- y sin una toma clara para el VAR, el gol no subió al marcador. Gündogan, inocente de él tras cambiar la Premier por la liga española, llegó a preguntar a Soto Grado qué le había dicho el reloj de su muñeca, donde la tecnología del gol avisa a los colegiados. Pero no, Ilkay, aquí no existe eso. La imagen de LaLiga volvió a quedar mal parada una vez más.

Antes del descanso, Lamine siguió apretando a Camavinga, fuera de su posición natural, y el francés vio la amarilla (minuto 33). Entre Vinicius, demasiado generoso, y Rodrygo, poco activo en El Clásico, desaprovecharon una ocasión clarísima para el Madrid en el descuento. No hubo tiempo para más, ya que Frenkie de Jong tuvo que ser retirado en camilla del campo con un fuerte golpe en el tobillo tras ir con el pie flojo a un balón dividido con Valverde. Entró Pedri en el lugar del neerlandés.

Xavi hizo un segundo cambio de cara a la reanudación del partido. Sin De Jong, quitó a Christensen y metió a Fermín López para intentar activar la sala de máquinas azulgrana. Al poco de cumplir la hora de partido, el técnico culé hizo dos cambios más quitando sorpresivamente a Lewandowski y entrando Ferran y Joao Félix. El otro sustituido fue Raphinha. Mientras, Ancelotti mantenía quieto su banquillo.

Esa agitación del coctel benefició al Barça, que se volvió a adelantar en el marcador. Lamine disparó desde la esquina del área, Ferran entorpeció la visión de un Lunin que tuvo pocos segundos para reaccionar y Fermín cazó el rechace en el área pequeña. El 1-2 obligaba a Ancelotti, ahora sí, buscar la reacción de su propio equipo haciendo cambios: Brahim y Fran García entraron por Kroos y Camavinga.

Vinicius y Rodrygo se dan un baño de masas tras la victoria en El Clásico Reuters

Nunca des por muerto al Madrid

El Barça empezaba a creer que iba a resucitar La Liga en el Bernabéu, pero al Madrid nunca hay que darle por muerto. Habiendo pasado cuatro minutos del tanto culé, Vinicius cruzó un balón en el área que esperaba Lucas al otro lado para rematar de primeras y batir a Ter Stegen. Otra vez empate y el ambiente se calentaba. Con cuarto de hora por delante, todo podía pasar.

Vinicius perdonó antes de ser cambiado, pero hubo una ocasión todavía más clara antes del descuento en la que falló Joselu. El Madrid, al que le valía más el empate, parecía buscar con más ganas la victoria en los instantes finales. Y así llegó el tanto de Bellingham. Jude, en el 91', cazó un balón que puso Lucas y nadie sacó del área y fusiló la portería. La Liga, a falta de que el Madrid sume siete puntos más para confirmarlo, ya tiene dueño.

Real Madrid 3-2 Barcelona

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga (Fran García, m.71); Kroos (Brahim, m.71), Fede Valverde, Modric, Bellingham; Vinícius (Joselu, m.82) y Rodrygo (Militao, m.74).

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; De Jong (Pedri, m.45+5), Christensen (Fermín, m.46), Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, m.64) y Raphinha (Joao Félix, m.64).

Goles: 0-1, m.6: Christensen. 1-1, m.18: Vinícius de penalti. 1-2, m.69: Fermín. 2-2, m.73: Lucas Vázquez. 3-2, m.91: Bellingham.

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano). Mostró cartulina amarilla a Camavinga (33), Vinícius (75) y Modric (83) por el Real Madrid; y a Koundé (75) y Cubarsí (90) por el Barcelona.

Incidencias: encuentro de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Santiago Bernabéu lleno, con 77.891 espectadores en las gradas. El Real Madrid estrenó su nuevo videomarcador de 360 grados. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Gil director de competiciones de LaLiga.