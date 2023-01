Celta - Athletic, La Liga en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

La preocupante racha del Celta de Vigo, con una sola victoria en sus últimos once partidos ligueros, se cruza este domingo con el Athletic Club, que viaja a Vigo reforzado anímicamente después de lograr entre semana su pase a las semifinales de la Copa del Rey. El Celta, que no gana en Balaídos desde el pasado 2 de octubre, necesita urgentemente un triunfo para coger aire en la clasificación, ya que la mejoría en el juego no ha venido acompañada de resultados positivos.

