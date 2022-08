Athletic - Valencia, hoy en directo | Jornada 2 de La Liga, partido de fútbol en vivo

El Athletic de Bilbao espera añadir gol al 'rock and roll' por el que apostó Ernesto Valverde ante el Mallorca en el debut de su tercera etapa como técnico en Bilbao, un equipo muy ofensivo con hasta cinco jugadores de ataque en el once inicial, ante un Valencia de Gennaro Gatusso que no solo emitió buenas sensaciones en el arranque sino que sumó los tres puntos contra el Girona.

Ese 1-0 ante uno de los recién ascendidos dio crédito a un proyecto del técnico italiano también atractivo sobre el césped, mientras que al conjunto rojiblanco no le bastó para ganar su primer envite hacer numerosas ocasiones para plasmar en el marcador su evidente superioridad en el césped. Más o menos lo que le venía pasando las última temporada y media con Marcelino García Toral.

Para conseguir cambiar este domingo esa tendencia frente a un rival en principio de mayor entidad habrá que ver si Valverde mantiene la dupla de interiores por delante de Mikel Vesga que utilizó ante el Mallorca, Iker Muniain y Oihan Sancet. Dos de los jugadores más creativos de su plantilla, sino los que más, pero poco habituados a moverse juntos por zonas interiores y aún por compenetrarse como espera el 'Txingurri'.

[Las 10 claves de la primera jornada de La Liga: Xavi tropieza, Vinicius se exhibe y Baena se presenta]

Completaron el bloque ofensivo en el once Iñaki Williams y Alex Berenguer, que no estuvieron muy finos por las bandas, y Asier Villalibre, aún sin marcar probablemente el más destacado de todos.

No obstante, la titularidad del 'Búfalo' dependerá de que Valverde mantenga la idea y del papel que tenga asignado el técnico a un Raúl García que salía de una lesión muscular ante el Mallorca y apunta este año a ariete, ya sea de inicio o saliendo del banquillo.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Sancet, Muniain; Iñaki Williams, Berenguer y Villalibre.

Valencia: Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista o Mosquera, Diakhaby, Jesús Vázquez; Guillamón, Musah, Carlos Soler; Lino, Castillejo y Hugo Duro.

Árbitro: César Soto Grado

Estadio: San Mamés

- Horario y dónde verlo por televisión:

El encuentro entre Athletic Club y Valencia, correspondiente a la jornada 2 de La Liga podrá seguirse por televisión en Movistar+ LaLiga. Está previsto que dé comienzo a las 17:30 de hoy domingo 21 de agosto de 2022. Además, se puede seguir en directo el minuto a minuto gracias a la cobertura de EL ESPAÑOL.

