Guerra Guardiola - Barcelona por el fichaje de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez ha sido uno de los nombres propios de la temporada 2019/2020. Pese a que no pudo hacerse con la Europa League, después de la derrota del Inter de Milán frente al Sevilla, nadie olvida que el delantero ha sido uno de los mejores del año y eso ha hecho que se haya colado en las agendas de algunos de los clubes más importantes del Viejo Continente.

Durante los últimos meses se le ha vinculado con el Barcelona. De hecho, es el gran objetivo del verano para los culés. Pero la crisis económica es importante, aunque en Can Barça insistan en decir que solo hay crisis deportiva, después de la derrota por 2-8 frente al Bayern Múnich en la Champions League y de cerrar el curso en blanco, viendo ganar, además, al Real Madrid la Supercopa de España y La Liga.

El propio Josep Maria Bartomeu explicó hace tan solo unos días que Lautaro se encuentra en la agenda. Y es que en el Barcelona están en plena revolución. La mayor parte del vestuario está en venta y tan solo siete jugadores del primer equipo tienen el puesto asegurado.

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter de Milán REUTERS

Luis Suárez es uno de los jugadores cuyo futuro en el Barça está en seria duda. El delantero uruguayo es uno de los principales damnificados por la "humillación histórica" en Champions y el favorito para ocupar ese hueco de '9' en el Camp Nou es, precisamente, Lautaro Martínez.

Pero el Barcelona no está solo en la pelea por hacerse con los servicios del argentino. En la puja se ha metido también el que puede ser un duro competidor: el Manchester City. Desde Inglaterra, The Sun señala que el nombre de Lautaro se ha colado en la lista de deseos de los citizens.

Oferta por debajo de los 100 'kilos'

El tabloide británico apunta que desde el Etihad Stadium están dispuestos a poner sobre la mesa una cifra que ronda los 90 millones de euros. Importante cantidad que el Barcelona no podría igualar. Inter y Barça han tenido alguna que otra conversación respecto al futuro del delantero argentino, pero las negociaciones se vieron frenadas tras el regreso del fútbol.

Lautaro Martínez, con el Inter en Champions Reuters

Incluso se ha especulado con la opción de que el Manchester City incluya a algunos futbolistas en la operación para abaratar el precio final del fichaje de Lautaro Martínez, quien llegaría como el relevo para el 'Kun' Agüero. También se ha hablado del club inglés como uno de los posibles equipos al que podría llegar Leo Messi.

'La Pulga' no vive su mejor momento en Can Barça y la eliminación bochornosa frente al Bayern Múnich no ha hecho otra cosa que agravar la situación límite entre el club blaugrana y el futbolista argentino. Un verano que aunque es muy diferente al de años anteriores por la situación global que se está viviendo, también está salpicado por culebrones como este que protagoniza Lautaro Martínez y que se pone más interesante con la entrada en juego del City.

[Más información: Steven Zhang o cómo ser presidente del Inter con 28 años, devolverlo a la élite y soñar con Messi]