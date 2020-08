Lío entre Simeone y Nagelsmann: ¿fue antideportivo el 'Cholo'?

Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig, remarcó este jueves, tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (2-1), que su equipo "mereció ganar" y fue "superior" a su rival, a la vez que destacó el "rendimiento fantástico" de sus jugadores.

"Mis futbolistas han decidido muy bien en la mayoría de las acciones. El primer gol lo hemos hecho muy bien. Hemos atacado muy bien. Hemos cambiado un poquito nuestra táctica. Y hemos logrado tener éxito con nuestra idea. Queríamos construir el juego de una manera diferente y encontrar más espacios, pero no quiero entrar en detalles", explicó el técnico en la rueda de prensa telemática desde el estadio José Alvalade de Lisboa tras la victoria.

Felicitado por Diego Simeone al término del encuentro ("Me ha felicitado, me ha dicho que hemos hecho un buen partido. Yo le he dicho en el descanso que es fantástico conocer a un entrenador con su carácter. Le he felicitado por su carácter y su personalidad", explicó), Nagelsmann ya mira a la semifinales y al París Saint Germain, el próximo día 18 de agosto.

Nagelsmann saluda a Renan Lodi tras el partido EFE

Tensión entre entrenadores

Aunque el cara a cara entre Nagelsmann y Simeone pudo ser mucho más intenso de lo que el técnico alemán dejó ver en la rueda de prensa telemática. Antes habló ante los micrófonos e insinuó que tuvieron un encontronazo: "Excepto en el descanso, todo estuvo bien. Ahí mostró brevemente que es un ganador y que quiere ganar todo el tiempo", dijo al ser preguntado por su duelo con el Cholo.

"¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?", replicó la entrevistadora. Nagelsmann no quiso dar más explicaciones. "No te voy a contar ahora en detalle. Pero hay cámaras...", apuntó. "¿Fue antideportivo?", insistió la reportera y esta fue la respuesta de Nagelsmann: "Yo no lo hubiera hecho". ¿Hubo lío en el descanso?

El RB Leipzig, en semis

Ya sobre las semis dijo lo siguiente: "Hay que recargar ahora las pilas para el próximo partido; comer bien, beber mucho agua, dormir mucho y tenemos que prepararnos para un gran partido contra un gran rival. Por eso las pilas hay que cargarlas muy rápido. La motivación va a ser muy grande. Vamos a disfrutar el próximo encuentro", valoró.

"No quiero hablar del título, pero claro que queremos llegar a la final. Vamos ronda a ronda. Queremos ir a la final y cuando lleguemos hablaremos sobre eso. Antes tenemos que superar a uno de los grandes. Son un equipo muy fuerte, están frescos después de la pausa que han tenido y va a ser un partido igualado y abierto", avanzó el técnico, que calificó a su jugador Dayot Upamecano como "uno de los mejores defensas del mundo".

