La confesión más dura del entrenador del Atalanta tras tener Covid-19 en el choque ante el Valencia

A día de hoy, se sigue hablando de ese Atalanta-Valencia de Champions en Italia que pudo ser uno de los grandes desencadenantes de que el coronavirus entrase en España. No se tomó ninguna medida al respecto y los aficionados del equipo italiano acudieron al estadio a animar a su equipo.

El encuentro se celebró en San Siro, pero hasta Milán acudieron miles de aficionados procedentes de Bérgamo. Pocos días después, el partido de vuelta se disputó sin público en Mestalla.

El alcalde de Bérgamo, Giorgi Gori, ya dijo hace unos días que este partido "fue una bomba biológica" y que, en aquel momento, "nadie conocía que el virus ya circulaba" entre ellos. En la misma línea estaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que el partido hizo de acelerador para propagar el coronavirus".

Gianpiero Gasperini, técnico de la Atalanta, también ha hablado sobre ello en unas declaraciones en la Gazzeta dello Sport haciendo mención al partido entre el Valencia y el equipo italiano en Mestalla.

"Tuve el coronavirus. Me sentí mal antes del Valencia, el día del partido (10 de marzo) estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre. Nunca me hicieron PCR, aunque el serológico confirmó que tuve la enfermedad", expresó.

"El día antes del partido de Valencia estaba enfermo, la tarde del partido peor. No tenía una cara buena en el banquillo. Era el 10 de marzo. Después de Valencia, en las dos noches siguientes en Zingonia dormí poco, no tuve fiebre, pero sentí los huesos en pedazos y fuera parecía estar en el momento de la guerra: cada dos minutos pasaba una ambulancia con sirenas explicadas. Había perdido el gusto, pero no sabía que tenía el virus. Entonces, las pruebas serológicas tomadas hace un par de semanas confirmaron: Tuve el coronavirus".

[Más información: La OMS Italia: "El Atalanta - Valencia hizo de acelerador para propagar el coronavirus"]